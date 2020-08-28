Дейзи Ридли не может найти работу после главной роли в Звездных войнах

Звездные войны / Disney

Звезда последней трилогии Звездных войн Дейзи Ридли рассказала о проблемах с работой после выхода последнего фильма.

После релиза девятого эпизода в декабре 2019 года она несколько месяцев не могла получить новую роль, пишет Entertainment Weekly.

Актриса не унывала, и признала, что перерыв был для нее полезен - она потратила его на совершенствование себя.

"Что странно, в начале года ничего не получалось. Я была расстроена, что никто не хочет взять меня. Я проходила много прослушиваний и не прошла ни на одном из них. Я была почти в панике, но потом успокоилась и напомнила себе, что всему своё время", - сказала она.Читайте такжеЗвездные войны Скайуокер Восход: шедевр или провал

Только к началу марта 2020, еще до начала карантина из-за пандемии коронавируса ее позвали... в игру. Разработчики игры Twelve Minutes позвали Дейзи Ридли, Джеймсона Макэвоя и Уиллема Дэфо.

Также Дейзи Ридли мельком упомянула "большие проекты", в которые ее позвали, и названия которых она не может называть, но как мы помним, контракт с Disney у нее был только на 3 фильма, так что это явно не фильмы по Звездным войнам.

Напомним, что Звездные Войны 5: Империя наносит ответный удар возглавила прокат после выхода в кино после карантина.