Дональд Гловер снова сыграет Лэндо Калризиана

Дональд Гловер / Disney

Дональд Гловер может вернуться к роли Лэндо Калризиана в новых фильмах о Звездных войнах.

Об этом говорится в новом выпуске YouTube-канала Kessel Run Transmissions

Дональд Гловер на финальной стадии переговоров с Lucasfilm, и готовится вернуться к роли Лэндо Калриссиана.

Официального подтверждения информации еще не было, а инсайдеры отмечают, что все еще может измениться. Тем не менее новостью поделился тот же источник, что прежде сообщил о мультсериале про Бракованный отряд, так что доля доверия ему есть.Читайте такжеБракованная партия - Disney снимает спин-офф Войны клонов

На данный момент непонятно, насколько велика будет роль Гловера - ходят слухи не о фильме а о сериале - у Disney в производстве сериал про Хана и Лэндо. А еще поговаривают, что Лэндо может получить собственный сериал - на фоне популярности оных и харизмы мошенника и злодея. Однако, не исключено, что актер появится лишь в качестве камео во флешбеках.

Напомним, Дональд сыграл Калриссиана в Хане Соло: Звездные Войны. Истории. Увы, фильм не оправдал ожиданий авторов — при бюджете в 275 миллионов долларов он собрал 392 миллиона.