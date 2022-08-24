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"Довга доба": в День Независимости Алан Бадоев представил саундтрек к будущей документалке

24 августа 2022, 14:15

Первые эксклюзивные кадры тронут сердца всех украинцев, ведь рассказывают истории что до боли знакомы каждому.

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Довга доба - документальная лента Алана Бадоева / Пресс-служба

Сегодня, в День Независимости Украины, в прямом эфире Сніданку з 1+1 украинский режиссер Алан Бадоев презентовал официальный саундтрек и показал новый трейлер к будущей документальной ленте Довга доба. В ролике показаны эксклюзивные кадры из жизни героев фильма, которые делятся своими историями с режиссером.

Алан Бадоев пожаловал в гости на выездную студию Сніданку з 1+1, обустроенной на станции метро Крещатик, и рассказал ведущим Егору Гордееву и Неле Шовкопляс, как продвигается работа над фильмом, и кто стал автором саундтрека масштабного проекта.

"Сейчас мы пересмотрели более 3000 историй, которые получили от украинцев. Часть из них уже отобрали и подготовили к "полотну". Берем в работу как большие истории, так и очень коротенькие, потому что иногда какое-то одно слово, сказанное героем, задает тональность для следующего героя. Этот фильм - настоящая мозаика из чувств. Мы получаем материалы даже с временно оккупированных территорий, и это очень ценные кадры. Были случаи, когда дети тайком снимали какие-то видеоролики специально для нас. Конечно мы просим людей с временно оккупированных территорий не рисковать. Но они хотят, чтобы о них и их города знали все", - говорит Алан Бадоев.

К проекту Довга доба присоединился самый известный украинский композитор Евгений Хмара. Он написал проникновенный инструментальный саундтрек, который уже можно услышать в тизере. Война не обошла стороной и его дом. Российские оккупанты попаданием снаряда разрушили легендарное белое фортепиано Евгения, на котором играл Элтон Джон, когда давал концерт на Крещатике, Кейко Мацуи и другие мировые звезды.

"Меня очень трогает, что именно Евгений Хмара написал саундтрек к будущему фильму и предложил сотрудничество в качестве главного композитора проекта. История его уничтоженного фортепиано пронимает меня до слез. Конечно, только тогда, когда пережил такую историю, ты можешь подарить ту самую мелодию, которая будет подходить к фильму",- рассказал Бадоев.

В студии Сніданку з 1+1 Евгений Хмара вживую презентовал тонкий саундтрек и рассказал о потере легендарного музыкального инструмента.

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Разрушенное фортепиано Евгения Хмары / Пресс-служба

"Это история и энергия, к которой можно было прикоснуться. На этом концертном рояле я отыграл все свои шоу. Он всегда был со мной на фестивалях во Львове. Его клавиш касались самые известные музыканты мира, такие как сэр Элтон Джон. К сожалению, террористическая группировка под названием "россия" пытается уничтожить всю нашу историю и культуру, но мы не дадим этого сделать", - рассказал Евгений Хмара ведущим Сніданку з 1+1 Руслану Сеничкину и Людмиле Барбир.

Вне кадра известный музыкант отметил, что стоимость фортепиано составляла около 100 000 евро.

В знаковый для всех украинцев день Алан Бадоев поделился размышлениями, что для него означает Независимость.

"Наверное, это первый День Независимости, который имеет такую силу. Независимость - это самое дорогое, что у нас есть. Так остро мы это почувствовали именно за последние 6 месяцев. Это не просто символический день, сейчас это наша жизнь, существование и выбор. Конечно, такое осознание далось очень дорогой ценой, но видимо по-другому мы бы не поняли. Я бы не понял", - говорит режиссер.

Напомним, режиссер Алан Бадоев вместе с телеканалом 1+1 презентовал официальный сайт, с помощью которого собираются документальные свидетельства, которые и станут основой ленты. На сайте пользователи могут найти официальные правила участия в сборе материалов и подробную информацию о видеозаписях, которых ждет режиссер.

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