"Эвакуация": телеканал 1+1 и Аким Галимов начали съемки нового документального фильма о войне

Один из героев фильма Эвакуация от Акима Галимова / Пресс-служба

В фильме с рабочим названием "Эвакуация" речь пойдет об украинцах, которые оказались в смертельной опасности, спасаясь из зоны боевых действий. Но несмотря на это, герои бросили все силы, чтобы помочь спастись тем, кто оказался рядом и больше всего в этом нуждался.

В частности, в фильме расскажут об уникальной спецоперации по эвакуации раненых бойцов из Азовстали. Также покажут историю Влада Лисового из Ворзеля, который спас семью соседей. Под пулями мужчина забрал раненых людей из блок-поста оккупантов, пока те истекали кровью в расстрелянной машине, и доставил в больницу.

Эвакуация от Акима Галимова - об украинцах, которые оказались в смертельной опасности, спасаясь из зоны боевых действий / Пресс-служба

Еще одна история в фильме о ветеринаре-волонтере Тимофее Харченко. Он под "Градами" и снарядами вывозил животных из экопарка под Харьковом.

Фильм будет построен на уникальном личном видео героев, архивных кадрах и интервью, которые записывают в Украине и Германии.

"Это уникальные истории. В какой-то миг кажется, что наши герои выжили благодаря чуду. Но на самом деле, за каждым чудом стоит другой человек, который пришел на помощь. Фильм Эвакуация очень важен сейчас, ведь покажет невероятные примеры человечности и самопожертвования украинцев - качеств, которые кардинально отличают нас от россиян", - говорит продюсер ленты Аким Галимов.

Автор фильма - Виктория Самойлова, режиссер - Татьяна Шовкун.

Один из героев фильма Эвакуация от Акима Галимова / Пресс-служба

Напомним, исторические документальные фильмы Акима Галимова "Україна. Повернення своєї історії", "Скарби нації" и "Таємничі манускрипти" телеканала 1+1 стали доступны на Youtube в переводе на английский язык.

С 2016 года 1+1 Media уделяет особое внимание созданию контента, который противодействует российской исторической пропаганде, в частности в цикле документальных фильмов "Україна. Повернення своєї історії". Первые две серии исторического детектива получили награду Телетриумф в номинациях "документальный фильм / сериал / проект" и вызвали мощную дискуссию в профессиональных кругах и среди зрителей. Одна из серий этого цикла под названием "Скарби нації" стала самым популярным историческим фильмом в украинском YouTube, набрав 5 миллионов просмотров.