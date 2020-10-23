Фильм "Охотники за привидениями: Наследники" выйдет в 2021 году

Охотники за привидениями 2021 / Columbia Pictures

Один из самых ожидаемых фильмов 2020 года - "Охотники за привидениями 3" получил премьеру летом 2021 года.

Ожидается, что фильм "Охотники за привидениями: Наследники" выйдет 11 июня 2021 года - ровно через 37 лет после выхода оригинала, пишет Variety.

Как почти каждый фильм, намеченный на 2020 год, Sony несколько раз меняла дату выхода "Охотников за привидениями: Наследники" во время пандемии коронавируса. Первоначально его планировалось показать в июле, а затем перенесли на 5 марта 2021 года. Учитывая непредсказуемость коронавируса и опасения зрителей идти в кино в условиях глобального кризиса, неизвестно, сохранится ли последняя летняя дата выхода.

Новый фильм будет прямым продолжением "Охотников за привидениями" 1984 года и "Охотники за привидениями II" 1989 года. Читайте такжеОхотники за привидениями 2021: дата выхода, сюжет и в роляхСобытия разворачиваются 30 лет спустя и будут посвящены семье, которая переезжает в небольшой город. Там они обнаруживают свою связь с культовым бизнесом по ловле привидений, а вскоре появляются и сами привидения.

Напомним, первые "Охотники за привидениями" были сняты Иваном Рейтманом, а сценарии написаны Эйкройдом и Гарольдом Рамисом. Сверхъестественная комедия с Мюрреем, Эйкройдом и Рамисом в главных ролях в роли парапсихологов, ловящих привидения, стала феноменом поп-культуры и самым кассовым фильмом.

"Охотники за привидениями" собрали 295 миллионов долларов от продаж билетов по всему миру, что сделало ее самой кассовой комедией того времени.