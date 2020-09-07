Фильму Мулан объявили бойкот за пару дней до премьеры

Мулан / Disney

Активисты объявили бойкот фильму Мулан за то, что главная актриса - Лю Ифэй в 2019 году поддержала полицию по время протестов в Гонконге

На фоне премьеры Мулан, настроения распространяются в Гонконге, Таиланде и на Тайване. Активисты призывают бойкотировать фильм, который также стартовал в стриминговом сервисе Disney+, пишет The Hollywood Reporter.

"Я поддерживаю полицию Гонконга, можете теперь набрасываться на меня. Это позор для Гонконга", - высказалась Лю Ифэй в 2019 году.

Митинги тогда продолжались почти всё лето, и позже они переросли в столкновения с полицией и демонстрантами. В разгар беспорядков Лю Ифэй высказалась в поддержку полиции.

Теперь активисты призывают не ходить на фильм, а в соцсетях активно продвигают тег BoycottMulan. Читайте такжеМулан 2020: Дата выхода, актеры и трейлер

Из-за небольших размеров кинорынка Гонконга по сравнению с Китаем активисты искали поддержку извне, и вскоре к ним также присоединились жители Таиланда и Тайваня, которые выражают поддержку под общим тегом MilkTeaAlliance.

Участники и лидеры движения также высказываются в соцсетях по поводу бойкота.

Джошуа Вонг — известный гонконгский активист и лидер "Революции зонтиков" решил "наказать" Disney за "поклонение" Китаю.

"Фильм вышел сегодня. Но, поскольку Disney низко поклоняется Пекину, а Лю Ифэй открыто и гордо поддерживает полицейскую жестокость в Гонконге, я призываю всех, кто верит в права человека, бойкотировать "Мулан", - пишет он в твиттере.

Напомним, что фильм Мулан в Азии получил массу проблем еще на этапе съемок. Во-первых постановку картины раскритиковали за несоответствие событиям истории, а потом феминистки добились исключения из Мулан ключевого персонажа.

В некоторых странах Мулан 2020 вышел еще 3-4 сентября, в других премьера назначена на 10 и 11 сентября.