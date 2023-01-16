УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

"Фортуна, лотерея - вроде как в кино": рецензия на фильм "Операция "Фортуна": искусство победы"

Дмитрий Видоменко

журналист

16 января 2023, 08:45
В украинском прокате идет новый фильм режиссера Гая Ричи - "Операция "Фортуна": искусство победы". Главные роли сыграли Джейсон Стетхэм и Хью Грант.
Операция Фортуна
Операция Фортуна / Miramax / STX

Некие восточноевропейские бандиты крадут чемодан с таинственным устройством "Рукоять". Британский начальник разведки (Эдди Марсан) очень этим обеспокоен и нанимает хлыщеватого Нейтана (Кэри Элвес), чтобы тот немедля подрядил команду специалистов вернуть гаджет. Тот подряжает опытного шпиона Орсона Форчуна (Джейсон Стэтхэма), а в помощь ему дает языкатую хакершу Сару Фидель (Обри Плаза) и мордоворота Джей Джей Дэвиса (Багзи Мэлоун). Но быстро выясняется, что за "Рукоятью" гоняется и конкурирующая организация во главе с неким Майком (Питер Фердинандо).

Гай Ричи, некогда имеющий репутацию едва ли не британского Тарантино, в последние лет 10-12 работает очень, что называется, двойственно. С одной стороны - крупные блокбастеры для мейджор-студий (по типу дилогии про Шерлока Холмса или Аладдина). С другой среднебюджетные жанровые фильмы - шпионское кино "Агенты А.Н.К.Л.", суровый боевик "Гнев человеческий", фэнтези "Меч короля Артура", криминальная комедия "Джентельмены". И если по блокбастерам никаких особых претензий к нему нет - кино получается типично гладким и продюсерским, то вот по второй категории к Ричи вопросы все же возникают. Возникли они и к его новому фильму - "Операция Фортуна".

Даже невзирая на то, что премьеру кино пришлось перенести и многое переснять - сейчас вывести украинских бандитов главными злодеями себе дороже - конечный результат вышел очень посредственным. Не помогли ни трюки с боями, которые ставили люди из команды "Джона Уика", ни спаянная команда актеров по главе со Стэтхемом, ни извечная ироническая интонация, которая раньше всегда Ричи помогала.

Свою лепту внесли и бюджетные ограничения (по всей видимости, после провала "Агентов А.Н.К.Л. на шпионское кино большие бюджеты Ричи не доверяют) - на фоне, скажем "Миссии: невыполнимой" с ее всемирным размахом и экзотическими локациями, "Фортуна", большую часть которой пришлось снимать в Турции, выглядит весьма бледно.
Похвалить можно только сюжетную линию с оружейным магнатом Грегом Симмондсом (Хью Грант в последние годы отлично научился играть подлецов и злодеев) и кинозвездой Дэнни Франческо (Джош Хартнетт), который помогает Форчуну в расследовании - по блеску и мишуре Голливуда Ричи проехался знатно и забавно.
Подытоживая, "Операция "Фортуна" - кино очевидно проходное и очень лениво сделанное. Как будто это не современный фильм опытного режиссера, а какая-то видеокассетная халтура из 90-х. Фанаты Ричи, впрочем, еще могут получить от этого кино удовольствие, а вот всем остальным лучше обратить свое внимание на какой-нибудь другой фильм.

Другие новости:

Джейсон Стэтхэм Гай Ричи новости кино
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:56

Дива против Дивы: Тина Кароль со слезами отреагировала на публичные оскорбления Кристины Соловий

12:51

Муж зажимал артерию и давал сигналы спасателям: в Днепре чудом выжила известная бизнес-тренерВидео

12:50

Зачем 17 января нужно каждому съесть ложку меда: приметы и что запрещено делатьВидео

12:40

У Путина цинично прокомментировали ракетный удар РФ по жилому дому в ДнепреВидео

12:13

Как часто нужно менять постельное белье, чтобы не "заработать" проблемы со здоровьем

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:05

Президент наложил санкции на компанию-партнера российского 1xBet

11:55

В Украине энергетические объекты защитят от ударов РФ: эксперт раскрыл деталиВидео

11:30

Самые успешные знаки Зодиака: 3 представителя зодиакального круга, которые схватят удачу за хвост

11:25

"Косорукие промазали": Филатов рассказал, куда летела российская ракеты, разрушившая дом в ДнепреВидео

Реклама
11:24

Атака на аэродром Бельбек: в Севастополе паника из-за мощных взрывовВидео

11:00

Крещение 2023: приметы, традиции и правила купания в проруби

10:54

Без химчистки и дорогих средств: как убрать белые разводы на обуви

10:48

Есть один верный признак: Гиркин рассказал, как отличить настоящего Путина от двойника

10:43

Оккупанты РФ били по Киеву новыми ракетами С-400 — расследованиеФотоВидео

10:10

Путин "на подхвате": использование двойника Путина вышло на новый уровень - СМИВидео

09:35

"Будьте людьми, не становитесь скотинами!": в России пожалели об изгнании ПугачевойВидео

09:29

"Отличный фейерверк. Приятно": в РФ радуются гибели десятков гражданских в уничтоженном доме в ДнепреВидео

09:11

Юный оккупант был уверен в "победе РФ": ВСУ ликвидировали героя российской пропагандыВидео

08:47

"Он хочет, чтобы украинцы страдали": военный из Израиля объяснил ключевую ошибку ПутинаВидео

08:45

"Фортуна, лотерея - вроде как в кино": рецензия на фильм "Операция "Фортуна": искусство победы"Видео

Реклама
08:45

Под завалами дома в Днепре может быть освобожденная из плена героиня "Азовстали"Видео

08:36

Любовный гороскоп на неделю 16-22 января: Близнецам – нехватка свободы, Деве – океан энергии любвиВидео

08:30

Гороскоп таро на неделю 16-22 января 2023: Овнам – изменения, Львам – безграничные возможности

08:14

Назначение Лапина - тревожный сигнал: как кадровые изменения в армии рф повлияют на фронтмнение

08:12

Ракетный удар по Днепру: число жертв возросло до 35 человек, среди них - двое детейВидео

08:02

"Партнеры, но не союзники": Климкин рассказал, станет ли Китай на сторону РФВидео

08:00

Гороскоп на сегодня 16 января: Скорпионам – фатальные ошибки, Стрельцам – муки выбораВидео

07:50

Это тщательно скрывали: зачем советские проводницы подсыпали соду в чай

07:43

Скоро Путин объявит новую волну мобилизации, а к апрелю будет атака на Украину - The Times

07:32

"Были модернизированы еще в Советском Союзе": Жданов рассказал, чем сейчас РФ воюет против УкраиныВидео

07:30

Сколько жарить котлеты из свинины: 3 секрета приготовления ароматного и сочного блюда

07:23

Астролог назвал самые удачные и самые неблагоприятные дни 2023 годаВидео

06:39

РФ готовит новое крупное наступление на Украину: в ISW назвали три сценарияВидео

06:04

Ракетная атака: что изменилось в тактике Кремлямнение

04:45

"Имеем необходимые силы": Беларусь засыпала Украину новыми угрозамиВидео

03:50

Окна мгновенно заблестят и засверкают: как без лишних усилий отмыть следы скотча со стекла

03:15

Бразильский ангел Victoria’s Secret показала стойку на голове в откровенном бикиниВидео

02:42

"Вам даже и не снилось": друг Пугачевой рассказал о ее баснословных доходахВидео

02:05

Аномальный скачок температуры до + 18°: Украину накроет африканский феноменВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, чего ожидать от авиационных учений России и БеларусиВидео

Реклама
15 января, воскресенье
23:50

Генсек НАТО оценил риск применения Россией ядерного оружия против УкраиныВидео

23:04

"Этого Путин до сих пор не понял": военный эксперт назвал ключевую ошибку российского диктатораВидео

22:21

Ракета забрала отца у двух маленьких детей: в Днепре погиб известный тренер по боксуВидео

22:01

"РФ нужно привлечь к ответственности": после теракта в Днепре Бербок едет в ГаагуВидео

21:48

Приметы на 16 января: 3 запрета, которые запрещено нарушатьВидео

21:30

"Атака может быть уже сегодня": Гуменюк рассказала о серьезной угрозе удара дронамиВидео

21:03

"Куски плоти вырваны по всему телу: врач о том, что происходило с пострадавшими в ДнепреФотоВидео

20:59

Женский гороскоп на неделю 16-22 января: Рыбы – всех удивят, Скорпионы – не справятся со страстью

20:52

"В энергосистеме огромный дефицит": украинцев предупредили о длительных отключениях светаВидео

19:57

"Боль и слезы": российская ракета в Днепре убила двух подруг и оставила маленьких детей сиротамиФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять