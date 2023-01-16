"Фортуна, лотерея - вроде как в кино": рецензия на фильм "Операция "Фортуна": искусство победы"

В украинском прокате идет новый фильм режиссера Гая Ричи - "Операция "Фортуна": искусство победы". Главные роли сыграли Джейсон Стетхэм и Хью Грант.

Операция Фортуна / Miramax / STX

Некие восточноевропейские бандиты крадут чемодан с таинственным устройством "Рукоять". Британский начальник разведки (Эдди Марсан) очень этим обеспокоен и нанимает хлыщеватого Нейтана (Кэри Элвес), чтобы тот немедля подрядил команду специалистов вернуть гаджет. Тот подряжает опытного шпиона Орсона Форчуна (Джейсон Стэтхэма), а в помощь ему дает языкатую хакершу Сару Фидель (Обри Плаза) и мордоворота Джей Джей Дэвиса (Багзи Мэлоун). Но быстро выясняется, что за "Рукоятью" гоняется и конкурирующая организация во главе с неким Майком (Питер Фердинандо).

Гай Ричи, некогда имеющий репутацию едва ли не британского Тарантино, в последние лет 10-12 работает очень, что называется, двойственно. С одной стороны - крупные блокбастеры для мейджор-студий (по типу дилогии про Шерлока Холмса или Аладдина). С другой среднебюджетные жанровые фильмы - шпионское кино "Агенты А.Н.К.Л.", суровый боевик "Гнев человеческий", фэнтези "Меч короля Артура", криминальная комедия "Джентельмены". И если по блокбастерам никаких особых претензий к нему нет - кино получается типично гладким и продюсерским, то вот по второй категории к Ричи вопросы все же возникают. Возникли они и к его новому фильму - "Операция Фортуна".

Даже невзирая на то, что премьеру кино пришлось перенести и многое переснять - сейчас вывести украинских бандитов главными злодеями себе дороже - конечный результат вышел очень посредственным. Не помогли ни трюки с боями, которые ставили люди из команды "Джона Уика", ни спаянная команда актеров по главе со Стэтхемом, ни извечная ироническая интонация, которая раньше всегда Ричи помогала.

Свою лепту внесли и бюджетные ограничения (по всей видимости, после провала "Агентов А.Н.К.Л. на шпионское кино большие бюджеты Ричи не доверяют) - на фоне, скажем "Миссии: невыполнимой" с ее всемирным размахом и экзотическими локациями, "Фортуна", большую часть которой пришлось снимать в Турции, выглядит весьма бледно.

Похвалить можно только сюжетную линию с оружейным магнатом Грегом Симмондсом (Хью Грант в последние годы отлично научился играть подлецов и злодеев) и кинозвездой Дэнни Франческо (Джош Хартнетт), который помогает Форчуну в расследовании - по блеску и мишуре Голливуда Ричи проехался знатно и забавно.

Подытоживая, "Операция "Фортуна" - кино очевидно проходное и очень лениво сделанное. Как будто это не современный фильм опытного режиссера, а какая-то видеокассетная халтура из 90-х. Фанаты Ричи, впрочем, еще могут получить от этого кино удовольствие, а вот всем остальным лучше обратить свое внимание на какой-нибудь другой фильм.

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