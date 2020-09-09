Голливуд подловили на двойной расовой политике ради прибыли

Голливуд снимает для Китая фильмы со светлокожими актерами / Pixabay

Американские киностудии активно отказываются от своих принципов по подбору рассовой приналежности для актеров в фильмах, которые идут на китайский рынок.

Как оказалось, один из самых больших рынков кинопроката в мире не поддерживает западные принципы относительно какого цвета кожа должна быть у актеров, которые играют в кино.

Американское академическое исследование показало, что начиная с 2012 года, когда китайское правительство разрешило увеличить прокат иностранных фильмов в своей стране, в Голливудские фильмы стали привлекать больше светлокожих актеров на главные роли.

Исследователи пришли к выводу, что американские киностудии устраивали кастинг, чтобы удовлетворить эстетические предпочтения китайских кинозрителей в культуре, которая уделяет особое внимание светлой коже - явление, известное как колоризм.

Колоризм - это не расизм. Могут быть значительные различия в оттенках кожи внутри рас, а колоризм может проявляться у людей одной и той же расы.

В процессе исследования было изучено более 3000 фильмов с 2009 по 2015 год, и обнаружилось, что фильмы, снятые после 2012 года продемонстрировали увеличение числа светлокожих актеров в главных ролях на 8%. Сдвиг в сторону светлой кожи произошел только в тех жанрах кино, которые китайское правительство обычно допускает на китайский рынок, таких как боевики и большие блокбастеры.

Категории фильмов, которые обычно не интересны китайскому рынку, такие как фильмы ужасов и комедии, не демонстрируют этого "светлого сдвига".

Напомним, что для получения Оскара ввели жесткие правила по количеству актеров нацменьшинств и расовой принадлежности, а также их доли в составе съемочной команды. Для того, чтобы фильм мог претендовать на Оскар, нужно выполнить огромный перечень условий.