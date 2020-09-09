BLM, ЛГБТ и расовая толлерантность: американская киноакадемия кардинально поменяла требования к новым фильмам

Американская киноакадемия, которая оценивает фильмы для номинации на Оскар кардинально изменила критерии, по которым фильм будет считаться хорошим.
С 2024 года все фильмы должны отвечать новым стандартам Киноакадемии - они больше сосредоточены теперь на команде, которая снимает фильм.
В новых фильмах с 2024 года сюжет должен быть сосредоточен на проблемах женщин, ЛГБТ, расовых проблемах, проблемах людей с физическими или когнитивными недостатками или угнетаемых этнических групп, пишет издание The New York Times.
Новые требования к номинации "Лучший фильм" будут постепенно вводить с 2022 года, но уже с 2024 года они будут непреложными.
Новые требования будут такими:
1) По крайней мере один из из главных героев или значительных вспомогательных актеров должны принадлежать к недопредставленной расовой или этнической группе:
- Азиат
- Латиноамериканец
- Темнокожий/Афроамериканец
- Коренной Американец / Уроженец Аляски
- Уроженец Ближнего Востока/Северной Африки
- Уроженец Гавайев или других тихоокеанских островов
- Другие недопредставленные расы или этнического происхождения
Читайте такжеОскар 2021 войдет в историю2) По меньшей мере 30% всех актеров, играющих второстепенные и малозначительные роли, принадлежат по меньшей мере к двум из следующих недопредставленных групп:
- Женщины
- Расовая или этническая группа
- ЛГБТК+
- Люди с когнитивными или физическими недостатками, глухие или слабослышащие;
3) Основная сюжетная линия, тема или повествование фильма должны быть сосредоточены на проблемах вышеупомянутых людей
Разнообразие касается не только актеров и сюжета, но и сотрудников съемочной площадки (кастинг-директор, оператор, композитор, художник по костюмам, режиссер, редактор, парикмахер, визажист, продюсер, художник-постановщик, декоратор, звукорежиссер, супервайзер итд).
Точнее новые требования будут касаться наема творческого руководства и руководителей отделов; необходимо обеспечить не менее 30% состава команды в соответствии с указанными требованиями. Также будет контролироваться приналежность к группам оплачиваемых стажеров, представители и качество в маркетинге и дистрибуции.
Производителям кино благодушно разрешили не выполнять все требования новой доктрины сразу, достаточно только половины.
Напомним, что ранее на Берлинале решили сократить вдове количество номинаций для актеров, убрав категории м/ж, и оставив одну номинации для всех гендеров. Идея весьма заинтересовала организаторов всех других кинофестивалей и наград.