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BLM, ЛГБТ и расовая толлерантность: американская киноакадемия кардинально поменяла требования к новым фильмам

9 сентября 2020, 09:34

Американская киноакадемия, которая оценивает фильмы для номинации на Оскар кардинально изменила критерии, по которым фильм будет считаться хорошим.

Оскар
Оскар / Reuters

С 2024 года все фильмы должны отвечать новым стандартам Киноакадемии - они больше сосредоточены теперь на команде, которая снимает фильм.

В новых фильмах с 2024 года сюжет должен быть сосредоточен на проблемах женщин, ЛГБТ, расовых проблемах, проблемах людей с физическими или когнитивными недостатками или угнетаемых этнических групп, пишет издание The New York Times.

Новые требования к номинации "Лучший фильм" будут постепенно вводить с 2022 года, но уже с 2024 года они будут непреложными.

Новые требования будут такими:

1) По крайней мере один из из главных героев или значительных вспомогательных актеров должны принадлежать к недопредставленной расовой или этнической группе:

  • Азиат
  • Латиноамериканец
  • Темнокожий/Афроамериканец
  • Коренной Американец / Уроженец Аляски
  • Уроженец Ближнего Востока/Северной Африки
  • Уроженец Гавайев или других тихоокеанских островов
  • Другие недопредставленные расы или этнического происхождения

Читайте такжеОскар 2021 войдет в историю2) По меньшей мере 30% всех актеров, играющих второстепенные и малозначительные роли, принадлежат по меньшей мере к двум из следующих недопредставленных групп:

  • Женщины
  • Расовая или этническая группа
  • ЛГБТК+
  • Люди с когнитивными или физическими недостатками, глухие или слабослышащие;

3) Основная сюжетная линия, тема или повествование фильма должны быть сосредоточены на проблемах вышеупомянутых людей

Разнообразие касается не только актеров и сюжета, но и сотрудников съемочной площадки (кастинг-директор, оператор, композитор, художник по костюмам, режиссер, редактор, парикмахер, визажист, продюсер, художник-постановщик, декоратор, звукорежиссер, супервайзер итд).

Точнее новые требования будут касаться наема творческого руководства и руководителей отделов; необходимо обеспечить не менее 30% состава команды в соответствии с указанными требованиями. Также будет контролироваться приналежность к группам оплачиваемых стажеров, представители и качество в маркетинге и дистрибуции.

Производителям кино благодушно разрешили не выполнять все требования новой доктрины сразу, достаточно только половины.

Напомним, что ранее на Берлинале решили сократить вдове количество номинаций для актеров, убрав категории м/ж, и оставив одну номинации для всех гендеров. Идея весьма заинтересовала организаторов всех других кинофестивалей и наград.

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