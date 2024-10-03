Холостяк-13: названа дата премьеры нового сезона с Александром Тереном

Осенью 2024 года на экранах появится шоу про романтические приключения Александра Будько.

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Когда Холостяк 2024 - дата премьеры Холостяка с Тереном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/holostyakstb

В мае 2024 года телеканал СТБ сообщил о запуске нового, 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Его главным героем стал Александр Будько с позывным "Терен" - военный ветеран, общественный деятель, ведущий и писатель.

Сегодня стало известно, когда же зрители смогут увидеть особенный сезон любимого шоу. Информация об этом была опубликована на официальной странице проекта в Instagram.

Так премьерный показ 13-го сезона шоу "Холостяк" состоится 1 ноября. Выпуски будут показывать каждую пятницу.

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В комментариях поклонники реалити огорчились, что им придется ждать "Холостяка-13" еще целый месяц. Впрочем они благосклонно восприняли, что финал проекта покажут, вероятно, к началу новогодних праздников.

Что за реалити-шоу "Холостяк"? "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

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