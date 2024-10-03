Холостяк-13: названа дата премьеры нового сезона с Александром Тереном

В мае 2024 года телеканал СТБ сообщил о запуске нового, 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Его главным героем стал Александр Будько с позывным "Терен" - военный ветеран, общественный деятель, ведущий и писатель.
Сегодня стало известно, когда же зрители смогут увидеть особенный сезон любимого шоу. Информация об этом была опубликована на официальной странице проекта в Instagram.
Так премьерный показ 13-го сезона шоу "Холостяк" состоится 1 ноября. Выпуски будут показывать каждую пятницу.
В комментариях поклонники реалити огорчились, что им придется ждать "Холостяка-13" еще целый месяц. Впрочем они благосклонно восприняли, что финал проекта покажут, вероятно, к началу новогодних праздников.
Что за реалити-шоу "Холостяк"?
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее украинский комик и звезда "Квартала 95" Юрий Ткач пожаловался на проблемы в браке, из-за которых, по его словам, его семья "практически дошла до дна".
Также сын Димы Коляденко, музыкант Филипп Коляденко, признался, что уже давно женат, и раскрыл подробности о браке и своей непубличной избраннице.
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