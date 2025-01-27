ИИ, полиамория, мукбанг - новые эпизоды "Говорить вся країна" покажут на 1+1 Украина

Премьера новых выпусков социального токшоу "Говорить вся країна" состоится на телеканале 1+1 Украина с 27 января в 19:00.

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Говорить вся країна на 1+1 Украина - премьера нового сезона / Пресс-служба

В новых выпусках "Говорить вся країна" с ведущим Алексеем Сухановым зрители увидят обсуждение актуальных и важных тем с привлечением экспертов и звездных гостей. Это истории мошенничества с использованием искусственного интеллекта, построения и сохранения отношений, выбора карьеры и профессиональной реализации, социальной адаптации и ментальных травм и тому подобное.

В частности, в одном из выпусков гости и эксперты обсудят трендовые форматы отношений, которые набирают популярность во всем мире, - полиамория, "гостевой брак", "Friends with benefits", и смогут ли такие отношения заменить традиционный брак. Зрители познакомятся с парой, которая выбрала формат "гостевого брака", когда партнеры не живут вместе, имеют раздельный бюджет и быт, однако объединяются абсолютным доверием и поддержкой. А полиаморы и небинарные личности Юрий, Роман и Александра откровенно признались, чувствуют ли они ревность и как научились радоваться за счастье близкого человека.

Как сосуществовать с искусственным интеллектом и отличить его от реального человека? Гости программы - известный нейрохирург Антон Шкиряк, изображение и голос которого использовали мошенники, чтобы нажиться на здоровье людей, и киевлянка Леся, которая едва отличила поддельный ИИ голос подруги, которая просила одолжить деньги. Эксперты озвучили советы, как простыми способами отличить настоящего человека от искусственного интеллекта и не стать жертвой мошенничества.

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Может ли чрезмерное увлечение фудблогерством привести к кризису брака? Как "мукбанг" (поедание пищи на камеру) привел Руслану, первую мукбангерку Украины, к тому, что ее бросил муж, и продолжит ли она увлечение своим хобби? Самый молодой мукбангер Украины, двухлетний Дима уже пробовал по просьбе подписчиков суши и шашлык - повлияли ли такие пищевые эксперименты на его здоровье?

Смелые истории женщин, которые родили в 54, 56 и 62 года, признание модели, которая впервые среди украинок ступила на подиум Prada, выводы девушки, которая решила сходить на 100 свиданий ради рекорда - эти и другие невероятные истории можно будет увидеть в новых выпусках ток-шоу "Говорить вся країна".

Помогут разобраться в неоднозначных темах эксперты шоу - психологи, адвокаты, врачи, а также звездные гости - певица Кристина Христонько, музыкант Enleo, автор песен Артур Боссо, певец ХАС.

Посмотреть новые выпуски токшоу "Говорить вся країна" можно на телеканале 1+1 Украина с понедельника по четверг в 19:00.

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