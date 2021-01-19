Канал 1+1 купил права на показ нового сезона сериала Ветер любви

Сериал Ветер Любви получил новые серии, которые выходят на телеканале 1+1 вначале 2021 года. То известно о новом сезоне сериала Ветер любви - читай Главред.
Турецкий сериал Ветер Любви на 1+1 закончился на интригующем моменте летом 2020 года, и на канале не раскрывали перспектив показа новых серий.
Теперь же стало известно, что съемки оригинального сериала были возобновлены в 2020 году, а теперь 1+1 получил права на показ сериала с места окончания.
В главных ролях сериала Ветер Любви сыграли Эбру Шахин и Акын Акынозю.
Ветер любви - сюжет
Сериал рассказывает запутанную историю двух криминальных семей турецкого города, которых объединяет более 50 лет вражды и обид.
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Сериал начинается с того, что Миран Аслан-бей прикинулся другим человеком, чтобы жениться на внучке Шадоглу, захватить их бизнес и разрушить всю семью. Но сначала он незапланированно влюбляется в свою "подставную жену", а потом постепенно оказывается, что причина противостоянии двух семей на самом деле совершенно иная, и мало кто о ней догадывается.
Ветер Любви 2021 - подробности
Длительность серий и номера сезонов оригинального сериала и 1+1 отличается. Съемки сериала проходили в том же старинном турецком городе Мидьят, что в провинции Мардин, о котором и идет речь в ленте.
Особенность сериала в том, что каждый раз после того. как Миран и Реян, казалось бы обретают счастья - находится новая проблема, о которой они даже не подозревали, которая может разрушить их любовь.
Ветер Любви 2021 - актеры и роли
- Акын Акынозю – Миран, главный герой сериала, который рос без отца
- Эбру Шахин – Рейян, главная героиня, в которую безумно влюбился Миран
- Айда Аксель – Азизе Асланбей, бабушка Мирана.
- Серхат Тутумлуэр – Хазар Шадоглу, отец Рейян.
- Илай Эркек – Ярен Шадоглу, двоюродная сестра Рейян, которая также влюбляется в Мирана.
- Ахмет Тансу Ташанлар – Азат Шадоглу, племянник Хазарского Азат Шадоглу, влюбленный в Рейян и ненавидит Мирана.
- Гюльчин Сантыроглу
- Маджит Сонкан
- Сердар Озер
- Ойя Унустасы
- Тансу Ташанлар
- Сервет Пандур
- Инджи Шен
- Эда Башламышлы
Все новые эпизоды сериала Ветер Любви 2021 будут выходить на 1+1. Читать обзор на все новые серии можно будет на Главреде.