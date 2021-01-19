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Канал 1+1 купил права на показ нового сезона сериала Ветер любви

19 января 2021, 18:41

Сериал Ветер Любви получил новые серии, которые выходят на телеканале 1+1 вначале 2021 года. То известно о новом сезоне сериала Ветер любви - читай Главред.

Ветер Любви
Ветер Любви 2021 - актеры и сюжет / 1+1

Турецкий сериал Ветер Любви на 1+1 закончился на интригующем моменте летом 2020 года, и на канале не раскрывали перспектив показа новых серий.

Теперь же стало известно, что съемки оригинального сериала были возобновлены в 2020 году, а теперь 1+1 получил права на показ сериала с места окончания.

В главных ролях сериала Ветер Любви сыграли Эбру Шахин и Акын Акынозю.

Ветер любви - сюжет

Сериал рассказывает запутанную историю двух криминальных семей турецкого города, которых объединяет более 50 лет вражды и обид.
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Сериал начинается с того, что Миран Аслан-бей прикинулся другим человеком, чтобы жениться на внучке Шадоглу, захватить их бизнес и разрушить всю семью. Но сначала он незапланированно влюбляется в свою "подставную жену", а потом постепенно оказывается, что причина противостоянии двух семей на самом деле совершенно иная, и мало кто о ней догадывается.

Ветер Любви 2021 - подробности

Длительность серий и номера сезонов оригинального сериала и 1+1 отличается. Съемки сериала проходили в том же старинном турецком городе Мидьят, что в провинции Мардин, о котором и идет речь в ленте.

Особенность сериала в том, что каждый раз после того. как Миран и Реян, казалось бы обретают счастья - находится новая проблема, о которой они даже не подозревали, которая может разрушить их любовь.

Ветер Любви 2021 - актеры и роли

  • Акын Акынозю – Миран, главный герой сериала, который рос без отца
  • Эбру Шахин – Рейян, главная героиня, в которую безумно влюбился Миран
  • Айда Аксель – Азизе Асланбей, бабушка Мирана.
  • Серхат Тутумлуэр – Хазар Шадоглу, отец Рейян.
  • Илай Эркек – Ярен Шадоглу, двоюродная сестра Рейян, которая также влюбляется в Мирана.
  • Ахмет Тансу Ташанлар – Азат Шадоглу, племянник Хазарского Азат Шадоглу, влюбленный в Рейян и ненавидит Мирана.
  • Гюльчин Сантыроглу
  • Маджит Сонкан
  • Сердар Озер
  • Ойя Унустасы
  • Тансу Ташанлар
  • Сервет Пандур
  • Инджи Шен
  • Эда Башламышлы

Все новые эпизоды сериала Ветер Любви 2021 будут выходить на 1+1. Читать обзор на все новые серии можно будет на Главреде.

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