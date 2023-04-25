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Ко Дню памяти Чернобыльской трагедии 1+1 покажет документальный фильм "Расщепленные на атомы"

Анна Подгорная
25 апреля 2023, 14:16 обновлено 25 апреля, 14:16
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Две сюжетные линии, множество интервью с очевидцами и одна мучительная трагедия.
Документальный фильм "расщепленные на атомы" на 1 + 1 Украина
Документальный фильм "Расщепленные на атомы" на 1+1 Украина / Пресс-служба

26 апреля, в день памяти Чернобыльской трагедии, в 22:50 на телеканале 1+1 Украина покажут документальную драму "Расщепленные на атомы". Фильм содержит документальные кадры, которые были сняты в зоне отчуждения, городе Припять, в непосредственной близости к атомному реактору, а также художественную реконструкцию событий тех времен. Автором фильма является журналистка и телеведущая Светлана Усенко.

Очевидцы и участники трагических событий расскажут о том, что на самом деле происходило во время катастрофы в первые дни ликвидации. Авторам фильма удалось получить уникальные материалы судебного дела по расследованию причин Чернобыльской катастрофы, которые хранились в россии. Кроме того, директор Чернобыльской АЭС впервые после многих лет молчания согласился на разговор с журналистами.

Также лента расскажет историю Людмилы Игнатенко, чей муж был одним из первых ликвидаторов пожара на ЧАЭС. Из-за событий той ночи женщина потеряла все - любимого мужа, новорожденного ребенка и крышу над головой. История Людмилы через несколько лет после выхода драмы "Расщепленные на атомы" на экраны легла в основу культового сериала "Чернобыль" на HBO. Другая сюжетная линия рассказывает о семье Калугиных - одной из тысяч подобных семей, покидающих жилье в Припяти еще не понимая, что их жизнь изменилась навсегда, а пути назад не будет никогда.

видео дня

Картина "Расщепленные на атомы" получила премию "Телетриумф" в номинации "Документальный фильм/сериал", "Дизайн программы", "Режиссер документального фильма/сериала".

Не пропустите фильм "Расщепленные на атомы" 26 апреля в 22:50 на телеканале 1+1 Украина.

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