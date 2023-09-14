"Культурный код. Запрограммированы на убийство": как культура влияет на общество

1+1 Украина покажет документальный проект о "программировании" целых стран через различные культурные явления.

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Культурный код. Запрограммированы на убийство на 1+1 Украмна / Пресс-служба

В это воскресенье, 17 сентября, в 23:30 на телеканале 1+1 Украина покажут документальный проект "Культурный код. Запрограммированы на убийство". Авторы проекта разберутся, как культура влияет на судьбы целых народов и превращает одних в сильные, перспективные государства, а других – в деградирующие диктатуры.

Не только пропаганда формирует личность, но и сказки, колыбельные и другие культурные достояния нации. Документальный проект исследует аспекты культуры, которые ежедневно окружают нас. Рассматривается культура общения в семье, телевизионные программы и сериалы, которые мы просматриваем, а также музыку, которую мы постоянно слушаем.

Чтобы выяснить, как именно культурные явления влияют на мозг – какие из них подавляют его активность, а какие наоборот – побуждают, в фильме проведут эксперимент. Исследователи соберут группу людей и с помощью аудио- и видео-контента будут наблюдать за тем, как реагирует их мозг и может меняться поведение, в зависимости от потребления контента.

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К работе над документальным проектом "Культурный код. Запрограммированы на убийство" присоединились психолог Анна Кушнерук и первый нейропсихолог-ученый Украины Богдан Ткач. Кроме того, зрители услышат мнения международных экспертов – хорватской писательницы Славенки Дракулич, которая годами исследует военные преступления в Гааге, и известного британского нейропсихолога Дэвида Льюиса.

Не пропустите документальный проект "Культурный код. Запрограммированы на убийство" в это воскресенье, 17 сентября, в 23:30 на телеканале 1+1 Украина.

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