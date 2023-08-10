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Курсанты. Гостомельский рубеж: 1+1 покажет документалку о студентах, остановивших вражескую колонну

Анна Подгорная
10 августа 2023, 15:34 обновлено 10 августа, 15:34
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Подвиг курсантского батальона, который остановил колонну танков под Киевом, стал основой документального фильма цикла "Истории Украины: восстановление правды".
"Курсанты. Гостомельский рубеж " - документальный фильм на 1 + 1 Украина
"Курсанты. Гостомельский рубеж " - документальный фильм на 1+1 Украина / коллаж: Главред, фото: пресс-служба

На 1+1 Украина продолжаются вечера документального кино под названием "Истории Украины: восстановление правды". Каждую пятницу вечером зрители могут увидеть документальные ленты авторства журналистов и творческих команд телеканала 1+1 Украина, помогающие восстановить историческую справедливость и доносящие правдивые факты о полномасштабном вторжении России в Украину.

В эту пятницу, 11 августа, в 21:30 телеканал 1+1 Украина покажет документальный фильм "Курсанты. Гостомельский рубеж " о курсантском стрелковом батальоне, который остановил колонну танков оккупанта на подступах к Киеву. Режиссером стал Тарас Ткаченко, известный своей работой над экранизацией романа Василия Шкляра "Черный ворон".

Это лента о том, как 25 февраля восемнадцатилетние курсанты приняли свой первый бой, закрывая собой мост из Гостомеля на Киев. Фильм проведет аналогию с подвигом защитников Крут в феврале 1918 года, которые в свое время задержали наступление большевиков на столицу. Теперешние же герои - ребята, которые со студенческой скамьи сразу пришли на фронт. Курсанты военного учебного заведения, которые, до конца не осознавая возможностей врага, на протяжении месяца противостояли россиянам на поле боя.

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В документальном фильме авторы проекта, кроме хроники событий февраля-марта 2022 года и сравнения их с задокументированными воспоминаниями участников боевых действий под Крутами, также развенчают некоторые мифы противостояния курсантов против большевиков - были ли достигнуты цели наших защитников, какие реальные потери понесли курсанты под Крутами.

Кроме того, в документальном фильме "Курсанты. Гостомельский рубеж " будут раскрыты интересные факты боя под Гостомелем, а именно, что нашли украинские защитники в сожженных машинах кемеровского ОМОНа, который первым пытался прорваться через мост в Киев.

Смотрите "Курсанты. Гостомельский рубеж" 11 августа в 21:30 на телеканале 1+1 Украина.

война в Украине Телеканал 1+1
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