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Назвали дату выхода и новых актеров фильма Аббатство Даунтон 2

20 апреля 2021, 14:18

Спустя почти два года после премьеры, выходит сиквел фильма Аббатство Даунтон по знаменитому сериалу.

Аббатство Даунтон
Аббатство Даунтон / пресс-служба B&H Film distribution

Создатели фильма Аббатсво Даунтон 2 порадовали поклонников сериала и фильма тем, что официально начали съемки проета.

Как сообщает Главреду B&H Film Distribution, председатель кинокомпании Focus Features Питер Куявский объявил о начале производства фильма Аббатство Даунтон 2 в кооперации с компанией Carnival Films.

Автором сценария стал обладатель премии Оскар, создатель оригинального сериала - Джулиан Феллоуз. Продюсерами ленты выступили обладатели премий Эмми и BAFTA Гарет Ним и Лиз Трубридж. В качестве режиссера к команде присоединился Саймон Кертис.

"Прошлый год стал настоящим испытанием для всех нас. В течение долгого времени мы не могли быть рядом с нашими родными и друзьями. Поэтому сейчас, как никогда, приятно осознавать, что впереди нас ждут лучшие времена и уже на следующий Рождества мы снова встретимся с любимыми героями Аббатства Даунтон", - комментирует продюсер ленты Гарет Ним.

Председатель кинокомпании Focus Features Питер Куявский добавляет: "Невозможно представить лучшего места для празднования, чем дома. Поэтому накануне праздника мы решили сделать подарок для поклонников семейства Кроули и воссоединить их с любимыми героями культовой истории".

Аббатство Даунтон
Аббатство Даунтон / Пресс-служба B&H Film Distribution

Аббатство Даунтон 2 - актеры и роли

Весь актерский состав команды Аббатство Даунтон возвращается в киноистории Аббатство Даунтон 2. К ним также присоединятся Дэнси, Лора Хэддок, Натали Бай и Доминик Уэст.

  • Хью Бонневилль — Роберт Кроули, 7-й граф Грэнтэм.
  • Лаура Кармайкл — леди Эдит Пелэм (урожд. Кроули), маркиза Хексхем.
  • Джим Картер — Чарльз Карсон.
  • Ракель Кэссиди — Филлис Бакстер.
  • Брендан Койл — Джон Бэйтс.
  • Мишель Докери — леди Мэри Тэлбот (урожд. Кроули).
  • Кевин Дойл — Джозеф Мозли.
  • Майкл С. Фокс — Эндрю "Энди" Паркер.
  • Джоан Фроггатт — Анна Бэйтс.
  • Мэттью Гуд — Генри Тэлбот.
  • Гарри Хэддон-Пэтон — Берти Пелэм, 7-й маркиз Хексем.
  • Роб Джеймс-Колльер — Томас Барроу.
  • Аллен Лич — Том Брэнсон.
  • Филлис Логан — Элси Хьюз.
  • Элизабет Макговерн — Кора Кроули, графиня Грэнтэм.
  • Софи Макшера — Дэйзи Мейсон.
  • Лесли Никол — Берил Пэтмор.
  • Мэгги Смит — Вайолет Кроули, вдовствующая графиня Грэнтэм.
  • Имельда Стонтон — леди Мод Бэгшоу.
  • Пенелопа Уилтон — леди Изабель Мёртон.
  • Эдди, Марк — мистер Бейквел.
  • Макс Браун — Ричард Эллис.
  • Стивен Кэмпбелл Мур — майор Четвуд.
  • Риченда Кари — миссис Уэбб.
  • Дэвид Хэйг — мистер Уилсон.
  • Эндрю Хэвилл — лорд Генри Ласселс, 6-й граф Харвуд
  • Джеральдин Джеймс — королева Мария.
  • Саймон Джонс — король Георг V.
  • Сьюзан Линч — миссис Лоутон
  • Таппенс Мидлтон — Люси Смит.
  • Кейт Филлипс принцесса Мария, графиня Харвуд.
  • Джеймс Картрайт — Тони Селлик.
  • Дуглас Рит — лорд Ричард Мёртон.
  • Филипп Сполл — месье Курбе.
  • Оливер и Зак Баркеры — мастер Джордж.
  • Фифи Харт — мисс Сибби.
  • Ева и Карина Саммс — мисс Мериголд.

Фильм Аббатство Даунтон 2 выходит к Рождеству к районе 25 декабря, а по случаю начала съемок фильма вышел стилизированный постер с изображением аббатства.

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