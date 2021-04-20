Назвали дату выхода и новых актеров фильма Аббатство Даунтон 2

Спустя почти два года после премьеры, выходит сиквел фильма Аббатство Даунтон по знаменитому сериалу.
Создатели фильма Аббатсво Даунтон 2 порадовали поклонников сериала и фильма тем, что официально начали съемки проета.
Как сообщает Главреду B&H Film Distribution, председатель кинокомпании Focus Features Питер Куявский объявил о начале производства фильма Аббатство Даунтон 2 в кооперации с компанией Carnival Films.
Автором сценария стал обладатель премии Оскар, создатель оригинального сериала - Джулиан Феллоуз. Продюсерами ленты выступили обладатели премий Эмми и BAFTA Гарет Ним и Лиз Трубридж. В качестве режиссера к команде присоединился Саймон Кертис.
"Прошлый год стал настоящим испытанием для всех нас. В течение долгого времени мы не могли быть рядом с нашими родными и друзьями. Поэтому сейчас, как никогда, приятно осознавать, что впереди нас ждут лучшие времена и уже на следующий Рождества мы снова встретимся с любимыми героями Аббатства Даунтон", - комментирует продюсер ленты Гарет Ним.
Председатель кинокомпании Focus Features Питер Куявский добавляет: "Невозможно представить лучшего места для празднования, чем дома. Поэтому накануне праздника мы решили сделать подарок для поклонников семейства Кроули и воссоединить их с любимыми героями культовой истории".
Аббатство Даунтон 2 - актеры и роли
Весь актерский состав команды Аббатство Даунтон возвращается в киноистории Аббатство Даунтон 2. К ним также присоединятся Дэнси, Лора Хэддок, Натали Бай и Доминик Уэст.
- Хью Бонневилль — Роберт Кроули, 7-й граф Грэнтэм.
- Лаура Кармайкл — леди Эдит Пелэм (урожд. Кроули), маркиза Хексхем.
- Джим Картер — Чарльз Карсон.
- Ракель Кэссиди — Филлис Бакстер.
- Брендан Койл — Джон Бэйтс.
- Мишель Докери — леди Мэри Тэлбот (урожд. Кроули).
- Кевин Дойл — Джозеф Мозли.
- Майкл С. Фокс — Эндрю "Энди" Паркер.
- Джоан Фроггатт — Анна Бэйтс.
- Мэттью Гуд — Генри Тэлбот.
- Гарри Хэддон-Пэтон — Берти Пелэм, 7-й маркиз Хексем.
- Роб Джеймс-Колльер — Томас Барроу.
- Аллен Лич — Том Брэнсон.
- Филлис Логан — Элси Хьюз.
- Элизабет Макговерн — Кора Кроули, графиня Грэнтэм.
- Софи Макшера — Дэйзи Мейсон.
- Лесли Никол — Берил Пэтмор.
- Мэгги Смит — Вайолет Кроули, вдовствующая графиня Грэнтэм.
- Имельда Стонтон — леди Мод Бэгшоу.
- Пенелопа Уилтон — леди Изабель Мёртон.
- Эдди, Марк — мистер Бейквел.
- Макс Браун — Ричард Эллис.
- Стивен Кэмпбелл Мур — майор Четвуд.
- Риченда Кари — миссис Уэбб.
- Дэвид Хэйг — мистер Уилсон.
- Эндрю Хэвилл — лорд Генри Ласселс, 6-й граф Харвуд
- Джеральдин Джеймс — королева Мария.
- Саймон Джонс — король Георг V.
- Сьюзан Линч — миссис Лоутон
- Таппенс Мидлтон — Люси Смит.
- Кейт Филлипс принцесса Мария, графиня Харвуд.
- Джеймс Картрайт — Тони Селлик.
- Дуглас Рит — лорд Ричард Мёртон.
- Филипп Сполл — месье Курбе.
- Оливер и Зак Баркеры — мастер Джордж.
- Фифи Харт — мисс Сибби.
- Ева и Карина Саммс — мисс Мериголд.
Фильм Аббатство Даунтон 2 выходит к Рождеству к районе 25 декабря, а по случаю начала съемок фильма вышел стилизированный постер с изображением аббатства.