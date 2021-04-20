Назвали дату выхода и новых актеров фильма Аббатство Даунтон 2

Аббатство Даунтон / пресс-служба B&H Film distribution

Создатели фильма Аббатсво Даунтон 2 порадовали поклонников сериала и фильма тем, что официально начали съемки проета.

Как сообщает Главреду B&H Film Distribution, председатель кинокомпании Focus Features Питер Куявский объявил о начале производства фильма Аббатство Даунтон 2 в кооперации с компанией Carnival Films.

Автором сценария стал обладатель премии Оскар, создатель оригинального сериала - Джулиан Феллоуз. Продюсерами ленты выступили обладатели премий Эмми и BAFTA Гарет Ним и Лиз Трубридж. В качестве режиссера к команде присоединился Саймон Кертис.

"Прошлый год стал настоящим испытанием для всех нас. В течение долгого времени мы не могли быть рядом с нашими родными и друзьями. Поэтому сейчас, как никогда, приятно осознавать, что впереди нас ждут лучшие времена и уже на следующий Рождества мы снова встретимся с любимыми героями Аббатства Даунтон", - комментирует продюсер ленты Гарет Ним.

Председатель кинокомпании Focus Features Питер Куявский добавляет: "Невозможно представить лучшего места для празднования, чем дома. Поэтому накануне праздника мы решили сделать подарок для поклонников семейства Кроули и воссоединить их с любимыми героями культовой истории".

Аббатство Даунтон / Пресс-служба B&H Film Distribution

Аббатство Даунтон 2 - актеры и роли

Весь актерский состав команды Аббатство Даунтон возвращается в киноистории Аббатство Даунтон 2. К ним также присоединятся Дэнси, Лора Хэддок, Натали Бай и Доминик Уэст.

Хью Бонневилль — Роберт Кроули, 7-й граф Грэнтэм.

Лаура Кармайкл — леди Эдит Пелэм (урожд. Кроули), маркиза Хексхем.

Джим Картер — Чарльз Карсон.

Ракель Кэссиди — Филлис Бакстер.

Брендан Койл — Джон Бэйтс.

Мишель Докери — леди Мэри Тэлбот (урожд. Кроули).

Кевин Дойл — Джозеф Мозли.

Майкл С. Фокс — Эндрю "Энди" Паркер.

Джоан Фроггатт — Анна Бэйтс.

Мэттью Гуд — Генри Тэлбот.

Гарри Хэддон-Пэтон — Берти Пелэм, 7-й маркиз Хексем.

Роб Джеймс-Колльер — Томас Барроу.

Аллен Лич — Том Брэнсон.

Филлис Логан — Элси Хьюз.

Элизабет Макговерн — Кора Кроули, графиня Грэнтэм.

Софи Макшера — Дэйзи Мейсон.

Лесли Никол — Берил Пэтмор.

Мэгги Смит — Вайолет Кроули, вдовствующая графиня Грэнтэм.

Имельда Стонтон — леди Мод Бэгшоу.

Пенелопа Уилтон — леди Изабель Мёртон.

Эдди, Марк — мистер Бейквел.

Макс Браун — Ричард Эллис.

Стивен Кэмпбелл Мур — майор Четвуд.

Риченда Кари — миссис Уэбб.

Дэвид Хэйг — мистер Уилсон.

Эндрю Хэвилл — лорд Генри Ласселс, 6-й граф Харвуд

Джеральдин Джеймс — королева Мария.

Саймон Джонс — король Георг V.

Сьюзан Линч — миссис Лоутон

Таппенс Мидлтон — Люси Смит.

Кейт Филлипс принцесса Мария, графиня Харвуд.

Джеймс Картрайт — Тони Селлик.

Дуглас Рит — лорд Ричард Мёртон.

Филипп Сполл — месье Курбе.

Оливер и Зак Баркеры — мастер Джордж.

Фифи Харт — мисс Сибби.

Ева и Карина Саммс — мисс Мериголд.

Фильм Аббатство Даунтон 2 выходит к Рождеству к районе 25 декабря, а по случаю начала съемок фильма вышел стилизированный постер с изображением аббатства.