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Не все коту масленица: рецензия на фильм "Аргайл"

Дмитрий Видоменко
3 февраля 2024, 13:21
В украинском прокате идет новый шпионский комедийный боевик режиссера Мэттью Вона - "Аргайл"
Аргайл
Постер фильма "Аргайл" / Universal Studios

Где-то в древней и солнечной Греции супершпион-качок с прической американского майора Аргайл (Генри Кавилл) вступает в схватку с супершпионкой с упоительно длинными ногами, пышным бюстом и похабно выпяченными губами Лагранж (певица Дуа Липа). Но вскоре выясняется - что оба они (и примкнувший к ним напарник Аргайла - другой супершпион Уайатт, которого играет Джон Сина) просто-напросто жертвы всемирного заговора. И тут вдруг... покидает вдохновение у писательницы Элли Конвей (Брайс Даллас Ховард), которое все это придумала. Она - авторка популярный шпионских романов про суперагента Аргайла и никак не может дописать очередную книгу. Она решает навестить отчий дом - вдруг вдохновение появится. Тем более что и мама (Кэтрин О'Хара) ее ждет и уже радостно хлопочет на кухне. Элли упаковывает в рюкзак-переноску любимого вислоухого шотландца-кота Альфи и садится на поезд. К ней мигом подсаживается хипповатый бородач (Сэм Рокуэлл) и говорит, что он то и есть супершпион, а она - в центре всемирного заговора.

Аргайл

Мэттью Вон некогда сделал себе имя как продюсер ранних британских фильмов Гая Ричи, а потом с успехом работал в Голливуде как режиссер - на его счету прелестная неосказка по Нилу Гейману "Звездная пыль" и удачный перезапуск серии комиксных боевиков - "Люди-Икс: первый класс", который некогда запустил в стратосферу карьеру Джеймса МакЭвоя, Майкла Фассбендера и Дженнифер Лоуренс. Но, как видно по его дальнейшим фильмам, настоящая его страсть - комедийные шпионские боевики. Вон придумал и выпестовал серию "Кингсмен", первый фильм из которой произвел настоящий фурор в 2010-х.

Аргайл

Видимо, именно поэтому стриминговый сервис мегакорпорации Apple, который сейчас активно вкладывает сотни миллионы в вечнозеленой валюте в новые проекты, стараясь растолкать конкурентов на рынке - к примеру, недавние "Убийцы цветочной луны" Скорсезе и "Наполеон" Ридли Скотта тоже их проекты - решил позвать Вона заняться "Аргайлом".

Здесь сразу нужно сказать, что немалую часть успеха фильмов "Кингсмен" составляли зубодробительные трюки и драки, которые ставил руководитель команды каскадеров Джеки Чана - Брэдли "Белый тигр" Аллен. Но он внезапно скончался еще в 2021-м. И сразу заметно, что экшен в фильме заметно, к сожалению, пострадал - он местами по-прежнему неплохо задуман, но вот реализация подкачала. Не говоря уже о том, что в "Аргайле" слишком уже много компьютерных спецэффектов - ранее ими Вон не злоупотреблял без особой нужды.

Аргайл

В целом же "Аргайл" местами сильно напоминает множество разных классических фильмов - от "Великолепного" с Бельмондо через "Роман с камнем" с Майклом Дугласом до относительно недавнего "Рыцаря дня" с Томом Крузом. И не всегда такое сравнение, к несчастью, воновское творение выдерживает не всегда.

Хотя актеры и стараются изо всех сил, несмотря на то, что у многих из них буквально пара-тройка сцен. Как ни странно, но всех переигрывает порядком подзабытая О'Хара - что и понятно, со времен дилогии "Один дома" (а она, на минуточку, закончилась больше 30 лет назад) она в таких масштабных проектах не играла.

Подытоживая - "Аргайл" получился, в принципе, неплохим развлечением и похода в ближайший кинотеатр вполне заслуживает (фанаты шпионского кино и умеренно кринжовых шуточек останутся довольны). Но если авторы хотят и дальше полноценно развивать франшизу или объединить ее с другой (а в сцене после титров на это есть жирный такой намек), то им все же стоит провести тщательную работу над ошибками.

Cмотрите на видео трейлер фильма "Аргайл":

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Apple Universal Pictures Studio новости кино
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