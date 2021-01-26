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Очень странные дела - 4 сезон будет самым страшным

26 января 2021, 18:31

Появились подробности нового сезона 4 сезона сериала Очень странные дела.

Очень странные дела
Очень странные дела / Netflix

Новый 4 сезон сериала Очень странные дела начали снимать в 2020 году, но из-за карантина они затянулись, а дата выхода перенесена на неопределенное время.

Но как сообщает издание Gamesradar, актер Гейтен Матараццо, который играет Дастина, рассказал, что покажут в 4 сезоне сериала Netflix.

"Думаю, скорее всего, это самый страшный [сезон] в сравнении с тремя предыдущими", - признался актер.

Он добавил, что 4 сезон Очень странных дел ему нравиться больше всего, потому что его очень весело снимать.

После того, как Дэвида Харбора показали в официальном трейлере сериала, Матараццо подтвердил его участие в сериале.Читайте такжеОчень странные дела 4 сезон: сюжет и актеры сериала

"Думаю, почти все актеры прекрасно понимали, что он может вернуться, но с самого начала не были уверены. Это стало очевидным, когда мы пришли на чтение сценария. Было здорово получить подтверждение, увидев там Дэвида", - вспомнил парень.

Напомним, сюжет 4 сезона сериала Очень странные дела снова развернется в США, и русские шпионы снова будут угрожать не только США, но и всему миру. Еще в конце 3 сезона продемонстрировали, что с Хоппером еще не все покончено, и вполне вероятно, что это он оказался в руках у советов.

Сериал Очень странные дела 4 выйдет до конца 2021 года, если съемки пройдут успешно.

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