Очень странные дела 4 сезон переносятся - когда выйдет сериал

Очень странные дела 4 сезон / Netflix

Netflix приостановил производство сериала Очень странные дела 4 сезон. Теперь дату выхода перенесли на неизвестный срок. Об этом распространяется Дэвид Харбор, пишет The Sun.

По словам Дэвида Харбора, который исполняет в сериале роль Джима Хоппера, сначала релиз 4 сезона был запланирован на начало 2021 года, но из-за коронавируса он будет перенесен, еще неизвестно на когда.

В своем Instagram Stories он написал, что сериал выйдет до конца 2021 года, но это не точно (может, и позже).Читайте такжеОчень странные дела 4 сезон: дата выхода и актеры сериала

"Кто знает? На данный момент работа полностью прекращена. Предполагалось, что премьера состоится в начале следующего года, хотя мне кажется, я не тот, у кого есть полномочия делать какие-то заявления по этому поводу. Поэтому сейчас я не знаю. Вероятно, выпуск нового сезона будет смещен на более позднее время. Надеюсь, вернемся к работе как можно скорее, но я не знаю, как в итоге все изменится",– пояснил киноактер.

Ранее дату выхода 4 сезона Очень странных дел планировали на июнь 2021 года.

О этого АМС перенес дату выхода 16 серии 10 сезона Ходячих мертвецов.

Кроме того, последний эпизод сериала Сверхъестественное перенесли на неизвестный срок.

Дата выхода сериала Ходячие мертвецы Мир за пределами перенесена с 12 апреля на неизвестный срок из-за коронавируса.