Одесский кинофестиваль 2020 - список лучших фильмов

Завершился Одесский кинофестиваль в Украине, который с лета был перенесен на сентябрь-октябрь. Какие фильмы были признаны лучшими- читайте на Главреде.
Одесский кинофестиваль 2020 прошел с 26 по 3 октября, и как всегда завершился с определением лучших фильмов.
Жюри в 2020 году преимущественно выбирали фильмы с актуальной для Украины тематикой.
Лучшим документальным фильмом стал фильм про тренировочный лагерь "Азова", лучшим украинским полнометражным фильмом стал Бес Егора Трояновского о похищении сепаратистами добровольца на Донбассе.
Лучший фильм фестиваля - Атлантида, про то, как Украина наконец освободила Донбасс.
Одесский кинофестиваль 2020 - результаты
Конкурс европейских документальных фильмов
- Лучший фильм - Военные каникулы
- Специальный диплом жюри - Земля Ґеварa
ФИПРЕССИ
- Лучший украинский полнометражный фильм - Бес
- Лучший украинский короткометражный фильм - Чачьó
Национальный конкурс
- Лучший короткометражный фильм - Прощай, Головин
- Лучший полнометражный фильм - Не все будет хорошо
- Лучшая актерская работа - Мария Хомутова за роль в фильме Двое
- Лучшая режиссерская работа - Адриана Пирву и Елена Максьом за фильм Не все будет хорошо
- Приз зрительских симпатий - Виктор Робот
Одесский кинофестиваль 2020 - победители
- Лучшая актерская работа - актрисы из фильма Материнство: Лидия Либерман, Дениз Карризо, Аґустина Малала
- Лучший режиссер - Фабрис дю Уэльс (Обожествление);
- Лучший фильм - Атлантида (Валентин Васянович);
- Специальное упоминание жюри - Служители ( Иван Остроховський) и Ты умрешь в двадцать
- Гран-при Международного конкурса - Ужин в Америке
Напомним, что Одесский кинофестиваль 2020 перенесли на осень еще в разгаре карантина из-за коронавируса.
Автор: Александр Галаджий