Одесский кинофестиваль 2020 - список лучших фильмов

Одесский кинофестиваль 2020 - все победители / кадр из к.ф. Атлантида

Одесский кинофестиваль 2020 прошел с 26 по 3 октября, и как всегда завершился с определением лучших фильмов.

Жюри в 2020 году преимущественно выбирали фильмы с актуальной для Украины тематикой.

Лучшим документальным фильмом стал фильм про тренировочный лагерь "Азова", лучшим украинским полнометражным фильмом стал Бес Егора Трояновского о похищении сепаратистами добровольца на Донбассе.

Лучший фильм фестиваля - Атлантида, про то, как Украина наконец освободила Донбасс.

Одесский кинофестиваль 2020 - результаты

Конкурс европейских документальных фильмов

Лучший фильм - Военные каникулы

Специальный диплом жюри - Земля Ґеварa

ФИПРЕССИ

Лучший украинский полнометражный фильм - Бес

Лучший украинский короткометражный фильм - Чачьó

Национальный конкурс

Лучший короткометражный фильм - Прощай, Головин

Лучший полнометражный фильм - Не все будет хорошо

Лучшая актерская работа - Мария Хомутова за роль в фильме Двое

Лучшая режиссерская работа - Адриана Пирву и Елена Максьом за фильм Не все будет хорошо

Приз зрительских симпатий - Виктор Робот

Одесский кинофестиваль 2020 - победители

Лучшая актерская работа - актрисы из фильма Материнство: Лидия Либерман, Дениз Карризо, Аґустина Малала

Лучший режиссер - Фабрис дю Уэльс (Обожествление);

Лучший фильм - Атлантида (Валентин Васянович);

Специальное упоминание жюри - Служители ( Иван Остроховський) и Ты умрешь в двадцать

Гран-при Международного конкурса - Ужин в Америке

Напомним, что Одесский кинофестиваль 2020 перенесли на осень еще в разгаре карантина из-за коронавируса.