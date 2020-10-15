Охотник на монстров 2020 - появился первый трейлер фильма

После окончания Обителя Зла, Пол Андерсон снял свою жену Миллу Йовович в новой экранизации видеоигры - Monster Hunter.
В сети наконец появилась дата выхода и список актеров фильма Охотник на монстров, который снимали создатели Обителя Зла с Миллой Йовович.
Sony Pictures пока не стали переносить дату выхода Охотника на монстров в Украине, и фильм должен выйти в декабре 2020.
По сюжету военный отряд во главе с Артемис попадает в другой мир, населенный опасными чудовищами. Им нужно закрыть брешь между реальностями, чтобы монстры не попали на Землю. И в этом героям поможет местный охотник на этих тварей.
Главные роли исполнили Милла Йовович и Тони Джа. А постановкой занимается режиссер Обители зла Пол У. С. Андерсон.
Охотник на монстров 2020 - актеры и роли
- Милла Йовович - Артемида
- Тони Джаа - Охотник
- T.I. - Линк
- Миган Гуд
- Диего Бонета
- Джош Хелман
- Джин Ау-Йунг
- Рон Перлман - адмирал
- Янник Шюманн - Эйден
- Хирона Ямазаки - Хендлер
- Ник Расенти - сержант Рорк
- Нанда Коста
- Аарон Билнер - Палико
- Шелейн Беннетт - офицер связи
- Адриан Муньос - Охотник №2
Охотник на монстров 2020 смотреть с украинским переводом первый трейлер:
Фильм Охотник на монстров 2020 выходит в Украине 3 декабря.
Автор: Александр Галаджий