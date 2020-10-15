Охотник на монстров 2020 - появился первый трейлер фильма

Охотник на монстров / Sony Pictures

В сети наконец появилась дата выхода и список актеров фильма Охотник на монстров, который снимали создатели Обителя Зла с Миллой Йовович.

Sony Pictures пока не стали переносить дату выхода Охотника на монстров в Украине, и фильм должен выйти в декабре 2020.

По сюжету военный отряд во главе с Артемис попадает в другой мир, населенный опасными чудовищами. Им нужно закрыть брешь между реальностями, чтобы монстры не попали на Землю. И в этом героям поможет местный охотник на этих тварей.

Главные роли исполнили Милла Йовович и Тони Джа. А постановкой занимается режиссер Обители зла Пол У. С. Андерсон.

Охотник на монстров 2020 - актеры и роли

Милла Йовович - Артемида

Тони Джаа - Охотник

T.I. - Линк

Миган Гуд

Диего Бонета

Джош Хелман

Джин Ау-Йунг

Рон Перлман - адмирал

Янник Шюманн - Эйден

Хирона Ямазаки - Хендлер

Ник Расенти - сержант Рорк

Нанда Коста

Аарон Билнер - Палико

Шелейн Беннетт - офицер связи

Адриан Муньос - Охотник №2

Охотник на монстров 2020 смотреть с украинским переводом первый трейлер:

Фильм Охотник на монстров 2020 выходит в Украине 3 декабря.