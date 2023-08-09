Пари или любовь: 1+1 Украина покажет украинско-латвийский сериал "Стальные нервы"

Неординарная история любви и противостояния уже скоро появится на украинских экранах.

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Стальные нервы - сериальная премьера на 1+1 Украина / Пресс-служба

Этой осенью на 1+1 Украина состоится премьера украинско-латвийского сериала "Стальные нервы", который с успехом прошел в Латвии. История рассказывает о двух разных героях и одной загадке, которая их объединяет.

По сюжету, Макс - молодой и талантливый менеджер, отличается амбициозным и эгоистичным характером. Он привык преодолевать препятствия и достигать своих целей. Однако сложный характер негативно влияет на его общение с окружающими. Дедушка Макса убежден, что без уважения друзей и любви жизнь лишена смысла. По мнению дедушки, идеальной парой для внука может стать добрая и отзывчивая Марта - медсестра, работающая в доме престарелых. Именно она поможет измениться эгоистичному внуку. Дедушка выдвигает условия: либо Макс обручится с Мартой, либо потеряет руководящую должность в семейном бизнесе и будет исключен из завещания. Макс не собирается сдаваться и терять компанию. У него есть свой план, как выполнить поставленное условие, но в то же время остаться верным себе.

Съемки проходили в Латвии. Производством сериала занималась Art Forms Production. Над проектом работала украинско-латвийская команда. Главный продюсер и автор сценария – Татьяна Гнедаш, автор адаптированного сценария – Байба Бивиня, режиссер – Мила Погребиска.

В сериале задействованы украинские и латвийские актеры: Анна Сердюк, Анна Лебедева, Максим Бусел, Мадара Вильчука, Каспарс Звигулис, Кристине Неварауска, Аквелина Ливмане, Виталий Салий.

Премьера сериала "Стальные нервы" - уже этой осенью на 1+1 Украина.