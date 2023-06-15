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"Последний бой": на 1+1 Украина состоится премьера документального проекта ТСН

Анна Подгорная
15 июня 2023, 21:50 обновлено 15 июня, 21:50
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Новый документальный проект корреспондентки ТСН Аллы Хоцяновской продолжает вечера документального, посвященного войне в Украине.
Проект Аллы Хоцяновской последний бой
Проект Аллы Хоцяновской "Последний бой" / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

На 1+1 Украина продолжаются вечера документального кино под названием "Истории Украины: восстановление правды". Каждую субботу зрители могут увидеть документальные ленты авторства журналистов и творческих команд телеканала 1+1 Украина, помогающие восстановить историческую справедливость и доносящие правдивые факты о полномасштабном вторжении России в Украину.

В эту субботу, 17 июня, в 23:00 на телеканале 1+1 Украина состоится премьера авторского проекта корреспондентки ТСН Аллы Хоцяновской "Последний бой". В этой войне Украина теряет тех, кто борется за ее границы и право жить в свободной стране. Это документальный фильм о том, какой ценой приходится возвращать тела героев с фронта домой, чтобы родные смогли с ними попрощаться.

Все это время идет бой не только на фронтах, а бой за то, чтобы узнать правду о пропавших без вести героях. Тысячи украинских семей сейчас живут в неопределенности, они не имеют достоверной информации, живы ли их родные. Поиски длятся месяцами, а иногда годами. Алла Хоцяновская присоединилась к поисковой миссии, чтобы показать, насколько сложно отыскать каждого павшего Героя.

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"Параллельно с боями на фронте продолжается еще одна битва – битва за возвращение наших погибших защитников домой. Это битва не только за возможность попрощаться с бойцами и достойно похоронить их, это битва за сохранение памяти о них. Тысячи семей сейчас живут в полной неизвестности. Они точно не знают – живы их родные или мертвы. Я присоединилась к поисковым миссиям, чтобы показать, насколько сложно отыскать каждого погибшего воина. То, что я увидела, шокирует. Мой документальный проект о невидимой, но чрезвычайно важной работе тех, кто рискуя жизнью возвращает погибших бойцов домой".

Проект Аллы Хоцяновской последний бой
Проект Аллы Хоцяновской "Последний бой" / Пресс-служба

В проекте "Последний бой" зрители увидят все этапы поиска, идентификации погибших и истории родных, которые месяцами живут в ожидании в надежде достойно похоронить воинов и сохранить память о них. Смотрите "Последний бой" на телеканале 1+1 Украина 17 июня в 23:00.

война в Украине 1+1 Телеканал 1+1
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