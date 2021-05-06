Появились подробности съемок фильма про темнокожего Супермена по комиксам

Супермен / screenshot DC Comics

Для съемок нового фильма про Супермена собираются нанимать темнокожего режиссера, а Джей Джей Абрамс не будет заниматься съемками непосредственно.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Джей Джей Абрамс ограничится только продюсерской работой.

Сценарий Супермена Коутса появится не раньше середины декабря этого года, но в отчете THR утверждается, что действие фильма будет происходить за пределами остальной части Расширенной вселенной DC, где снимаются фильмы о Лиге справедливости, Чудо-женщине, Флэше и Шазаме. Ходили слухи, что Майкл Б. Джордан сыграет для Warner Bros. следующего Супермена, но актер недавно опроверг заявление.

Список потенциальных режиссеров кинокомикса частично пересекается с Marvel, которая сейчас ищет постановщика нового Блэйда. В их числе Стивен Кейпл-младший, Джей Ди Диллард, Реджина Кинг и Шака Кинг.

Также стало известно, что на фоне создания Супермена Marvel отложила производство Блэйда до 2022-го.

Как отмечают инсайдеры, фильм не будет привязан к киновселенной DC. При этом за основу хотят взять классические комиксы о Супермене, а сюжет картины может развернуться в 20 веке — это лишь один из вариантов.

Напомним, что с марта стало известно, что готовится фильм про темнокожего Супермена, но имена актеров или создателей не назывались.