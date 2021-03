Warner Bros снимает фильм с темнокожим Суперменом

Супермен / DC Comics

Генри Кавилл не вернется к роли супермена, и Warner Bros рассматривает на его роль темнокожего актера. Эта информация постоянно подогревается слухами, как тот, что Майкл Би Джоржан станет новым Суперменом.

Как сообщает издание We Got This Covered, которое не раз предоставляло правдивые сливы информации, Warner Bros действительно проводили переговоры с Майклом Би Джорданом для роли Супермена.

"Звезда Черной пантеры обсуждал с Warner Bros перспективы представить свой взгляд на персонажа, но переговоры провалились из-за напряженного графика", - говориться в сообщении.

К тому же журналист The Hollywood Reporter Boris Kit сообщил о планах компании на Черного Супермена.

"Будет ли зрителям представлен Черный Супермен? Согласно источникам, есть такое намерение, и это то, что студия пыталась найти способ сделать в течение нескольких месяцев, если не года или двух", - пишет он.

Журналисты WGTC пишут, что с наступлением карантина, появился шанс того, что Майкл Би Джордан таки получит роль Супермена.

Как ранее сообщал Главред, новым фильмом про Супермена будет заниматься Джей Джей Абрамс.

Не исключено, что в новом фильме будет Супермен Келвин Эллис — темнокожий Человек из стали с Земли-23 из комиксов DC.

В комиксах он стал президентом США. В этой версии Вселенной, Брейниак - его слуга и помощник. Кэлвин Эллис был основан на Бараке Обаме, 44-м президенте Соединенных Штатов.