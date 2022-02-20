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"Приходит первая любовь, когда тебе всего пятнадцать": рецензия на фильм "Лакричная пицца"

Дмитрий Видоменко

журналист

20 февраля 2022, 23:55

В украинском прокате идет новый фильм легендарного режиссера и каннского лауреата Пола Томаса Андерсона "Лакричная пицца" - романтическое кино о первой любви.

Лакричная пицца
Лакричная пицца / Metro-Goldwyn-Mayer / Focus Features

Начало 70-х, Лос-Анжелес. 15-летний Гэри Валейнтайн (Купер Хоффман) - актер из идиотских детских телешоу и не менее идиотских реклам (к примеру, средства от прыщей), который на съемке школьного фотоальбома встречает голенастую и пренебрегающую лифчиками девушку-ассистентку фотографа Алану (Алана Хаим). У них разница в возрасте - целое десятилетие, в вероисповедании и вообще статусе (ее семья вообще считает, что лучшая в жизни лотерея - если Алана выйдет замуж за еврея). У него сопли из носу и мечты об успехе в бизнесе, у нее - мечты об актерской карьере. Могли ли они не полюбить друг друга?

"Лакричная пицца" в кинопрокате 2022 года выглядит удивительно. Представьте себе небольшого, но симпатичного динозаврика, который выжил после падения метеорита, стершего с лица земли его больших собратьев. И с удивлением расхаживающего среди наглых и жадных млекопитающих.

Действительно, новая работа опытного американского режиссера Пола Томаса Андерсона (каннского лауреата и вообще любимца критиков) выглядит в нынешнем кинопотоке довольно странно. Что, впрочем, не мешает ничуть вглядеться пристально в это кино. И увидеть, что в общем-то, режиссер вернулся к тому временному периоду - то есть 70-м - который когда-то принес ему успех и славу. С той лишь разницей, что "Ночи в стиле буги" был довольно жесткой драмой об изнанке шоу-бизнеса (причем самой жесткой его тогдашней разновидности - порнобизнесе), а "Лакричная пицца" - намного мягче и элегичней.

Здесь все же есть выпады против шоу-бизнеса - хоть против детского, хоть в целом против тогдашнего Голливуда (где от тебя требуют то скакать на лошади, то знать иностранные языки, но, главное, если ты девушка - показать грудь по первому требованию). И есть довольно злые пародии на тогдашних звезд - шикарные выходы Шона Пенна в роли стареющего плейбоя в пиджаке Джека Холдена, Тома Уэйтса в роли сумашедшего режиссера, готового сжечь все к чертям в кадре, и Бредли Купера в роли полного неадеквата-продюсера, который впрочем, озабочен только тем, как завлечь в койку побольше девиц (даром, что уже встречается с Барбарой Стрейзанд).

Лакричная пицца

Но все вышеуказанное - просто фон для взаимоотношений главных героев - Гэри и Аланы. Андерсон здорово рисковал, когда брал на них непрофессиональных актеров. Купер, хоть и сын легендарного Филиппа Сеймура (режиссерского талисмана - ведь тот сделал с ним целых пять фильмов) раньше вообще не играл. А Алана больше известна как певица - причем в семейной рок-группе (причем все ее семейство в фильме тоже задействовано). Но - настольно заметной химии между актерами видывать не приходилось давно. Причем любая неловкость, любая ссора, любое примирение между их героями ничуть не выглядят наигранными.

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Плюс все нанизано на очень продуманный и интересный сюжет, изобилующий конкретными приметами эпохи - от топливного кризиса в США до идущего к успеху политика, который не может признаться в своей гомосексуальности - потому что точно выборы проиграет, от дурной и спекулирующей на сексе рекламы до курения на каждом углу.

Подытоживая - всем любителям авторского кино и небанальных любовных историй "Лакричная пицца" строго советуются к просмотру. В прокате давненько не было настолько цельного и интересного романтического фильма.

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