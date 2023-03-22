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Пылкая любовь и сладкая месть: на 1+1 Украина состоится премьера драмы "Неверный"

22 марта 2023, 17:32
Турецкий сериал-адаптация популярного английского шоу быстро завоевывает мировую популярность.
Неверный-новый турецкй сериал на 1 + 1 Украина
Неверный - новый турецкий сериал на 1+1 Украина / Пресс-служба

27 марта в 17:10 на телеканале 1+1 Украина состоится премьера турецкого сериала "Неверный" (Sadakatsiz), который является адаптацией известного британского сериала "Доктор Фостер" и снимался в Стамбуле. В основе сюжета лежит история предательства и мести в супружеской паре.

Главная героиня по имени Асие - врач, родители которой погибли в автокатастрофе, когда она была маленькая. Асие имеет мужа Волкана, семья и друзья которого заменили ей родных людей. Она очень любит своего избранника, но после того, как нашла на шарфе любимого пряди чужих женских волос, в ее сердце поселилось недоверие.

Женщина раз за разом прокручивает в голове сценарий того, что она будет делать в случае, если муж ей изменяет. Но даже не может представить, с какими трудностями ей придется столкнуться в ближайшем будущем. Асие понимает, что живет в паутине лжи, а когда всплывают подробности измены, ее жизнь рушится и она посвящает себя мести.

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В главных ролях — Джансу Дере, Джанер Джиндорук, Мелис Сезен. Сериал был номинирован на 7 наград премии "Золотая Бабочка-2021" в номинациях "Лучший сериал", "Лучшая актриса", "Лучший сценарий" и другие, а также в двух номинациях этой же премии в 2022 году. Сериал был адаптирован в нескольких странах среди которых Великобритания, Франция, Индия, Южная Корея, Филиппины и другие.

Сможет ли Асие преодолеть ревность и сохранить семью, смотрите уже 27 марта на телеканале 1+1 Украина.

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