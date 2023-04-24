УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Самая известная политическая сатира: 1+1 Украина покажет фильм Чарли Чаплина "Великий" диктатор"

Анна Подгорная
24 апреля 2023, 16:12 обновлено 24 апреля, 16:12
12
Классика мирового кинематографа позволит украинскому зрителю увидеть карикатурного диктатора - картину, к сожалению, до боли знакомую сейчас.
Сатирически-политическая комедия "Великий" диктатор " на 1 + 1 Украина
Сатирически-политическая комедия "Великий" диктатор" на 1+1 Украина / Пресс-служба

7 мая телеканал 1+1 Украина покажет культовый фильм Чарли Чаплина - сатирически-политическую комедию "Великий" диктатор". Американская лента, вышедшая в 1940 году, остается актуальной и в наши дни, и считается классикой политической сатиры. 7 мая, в день годовщины инаугурации российского диктатора - владимира путина, зрители смогут провести параллели между Хинкелем - карикатурой на нацистского лидера Адольфа Гитлера - и российским диктатором.

В фильме" Великий" диктатор" Чарли Чаплин исполнил две роли: диктатора Аденоида Хинкеля и еврейского цирюльника. Лента осуждала и высмеивала методы правления Гитлера настолько беспощадно, что лидер нацистской Германии внес Чарли Чаплина в список своих личных врагов. Показ "Великого диктатора" был запрещен во многих странах, в том числе в Испании, Японии и латиноамериканских государствах. Во Франции ленту впервые показали в 1945 году после освобождения Парижа.

"Великий" диктатор" стал первым звуковым фильмом Чарли Чаплина. Картина получила престижные кинонаграды и была номинирована на Оскар в пяти категориях. За свою 80-летнюю историю сатирическая комедия "Великий" диктатор" продолжает оставаться одним из лучших фильмов по версии IMDb.

видео дня

Смотрите культовый фильм Чарли Чаплина "Великий" диктатор" 7 мая на телеканале 1+1 Украина.

шоу-бизнес Телеканал 1+1 Чарли Чаплин новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Посоветуйтесь с РФ": в Венгрии выдвинули странное условие вступления Украины в НАТО

"Посоветуйтесь с РФ": в Венгрии выдвинули странное условие вступления Украины в НАТО

15:29 Мир
России грозит дворцовый переворот, верхушка обсуждает преемника Путина – ГУР

России грозит дворцовый переворот, верхушка обсуждает преемника Путина – ГУР

14:23 Политика
ГУР планировало массированный удар по Москве, но отложило операцию — WP

ГУР планировало массированный удар по Москве, но отложило операцию — WP

13:57 Мир
Все главные новости

Последние новости

16:31

Для украинцам готовят новые проверки: кто может остаться без пенсии

16:23

Многолетний нагар и жир моментально исчезнет: как очистить посуду с помощью клея – безумный фокус

16:16

Имунитет от войны на 5 лет: Золотарев назвал способ остановить Россию

16:12

Самая известная политическая сатира: 1+1 Украина покажет фильм Чарли Чаплина "Великий" диктатор"Видео

16:06

3 простых секрета, которые никто не знал: рецепт вкуснейшего ризотто, аж тарелку будут облизыватьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:05

В какой день мая нельзя ничего делать: лунный календарь на май 2023

15:52

В Украине после долгого подорожания появятся новые цены на популярные овощи: объяснение экспертаВидео

15:43

"Зомби, хотел попасть на российской рынок": Киркоров рассказал "правду" о дружбе с Зеленским

15:34

Почему нельзя забирать еду из кладбища: перечень продуктов, которые нельзя нести на могилуВидео

Реклама
15:29

"Посоветуйтесь с РФ": в Венгрии выдвинули странное условие вступления Украины в НАТО

15:08

Китайский гороскоп на май 2023: Свиньям – денежный риск, Тиграм – удача во всем

15:00

Политолог пояснил, что должно случиться для ускоренного вступления Украины в НАТОВидео

15:00

Две девушки, одна судьба: как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Зиту и Гиту в одноименном фильме

14:34

"Боже мой, он шевелится": подростка признали мертвым, но он начал дышать у мамы на руках

14:23

России грозит дворцовый переворот, верхушка обсуждает преемника Путина – ГУРВидео

14:13

"Два дня будут самыми разрушающими": астролог назвала, каких ждать неприятностей на этой неделеВидео

14:07

Гороскоп на завтра 25 апреля 2023: Водолеям - гармония, Рыбам - перспективаВидео

13:57

ГУР планировало массированный удар по Москве, но отложило операцию — WP

13:46

Киркоров ударил журналиста между ног за вопрос о прическеВидео

13:42

Дрон-камикадзе поразил объект в захваченном Севастополе: в Сети появилось видеоВидео

Реклама
13:30

Голливудский украинец Лев Шрайбер станет отцом в третий разВидео

13:08

Новая девушка: бойфренд Лорак показал экзотическую красотку

12:58

Россия не применит ядерное оружие, когда ВСУ зайдут в Крым - БудановВидео

12:53

Китай дал заднюю: Пекин заявил об "уважении суверенитета" постсоветских стран

12:38

Отвадят насекомых или угробят урожай: что нельзя сажать рядом с бархатцами

12:20

Контрнаступление будет "чертовски сильным": ВСУ ударят через месяц-полтора — экс-шеф ЦРУ

12:11

Почему 25 апреля соль и сахар боялись трогать: приметы и что нельзя делатьВидео

11:48

Популярная российская актриса много лет скрывала особенного ребенка

11:48

Пятая статья НАТО или статус союзника: Золотарев оценил гарантии безопасности для УкраиныВидео

11:23

Воля ярко высмеял изуродовавшего себя КиркороваВидео

10:59

Ковры в СССР были везде: в чем причина их сумасшедшей популярностиВидео

10:42

Ночное небо озарилось разноцветными вспышками: украинцев поразило яркое северное сияниеФото

10:05

Под Москвой упал дрон с 17 кг взрывчатки: росСМИ пишут, что он украинский

09:44

Мощные взрывы в Севастополе: в ВСУ намекнули, ждать ли новую "бавовну"

09:40

Армия Украины готовится к контрнаступлению, народ настроен на победу – ЗеленскийВидео

09:29

Мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины - БудановВидео

09:28

Сенполию нужно "напугать": как заставить цвести фиалкуВидео

09:18

"Если Крым будет первым забран - это не финал": Буданов объяснил, что будет считаться окончанием войныВидео

09:00

Двери в НАТО открыты, но Украину будут держать на пороге еще 5 лет - ЗолотаревЭксклюзив

08:52

Какой продукт нельзя есть после 40 лет, чтобы иметь тонкую талию

Реклама
08:44

"Киев будет новой столицей России!": у россиян началась истерика и паника из-за "бавовны" в КрымуВидео

08:32

Россия может применить Черноморский флот для отражения контрнаступления ВСУ – ISW

08:15

Самые слабые места российской армиимнение

07:57

Гороскоп на сегодня 24 апреля 2023: Скорпионам – нервный срыв, Девам – расслабленостьВидео

07:52

В боях за Украину погиб 26-летний воин ВСУ из Прикарпатья

07:32

"Бьем врага и держим стратегические рубежи": Сырский заявил, что оборона Бахмута продолжаетсяВидео

07:14

Украина не сдаст Бахмут, падение города откроет РФ путь на Краматорск и Славянск - Зеленский

06:46

Россия очень опасается контрнаступления ВСУ: перспектив нетмнение

06:42

В оккупированном Севастополе прогремели взрывы, проснулся весь город: что известноВидео

03:15

Мисс Украина-Вселенная получила многочисленные ожоги и порезы во время путешествия

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять