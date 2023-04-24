Самая известная политическая сатира: 1+1 Украина покажет фильм Чарли Чаплина "Великий" диктатор"

Классика мирового кинематографа позволит украинскому зрителю увидеть карикатурного диктатора - картину, к сожалению, до боли знакомую сейчас.

https://glavred.info/movies/samaya-izvestnaya-politicheskaya-satira-1-1-ukraina-pokazhet-film-charli-chaplina-velikiy-diktator-10465537.html Ссылка скопирована

Сатирически-политическая комедия "Великий" диктатор" на 1+1 Украина / Пресс-служба

7 мая телеканал 1+1 Украина покажет культовый фильм Чарли Чаплина - сатирически-политическую комедию "Великий" диктатор". Американская лента, вышедшая в 1940 году, остается актуальной и в наши дни, и считается классикой политической сатиры. 7 мая, в день годовщины инаугурации российского диктатора - владимира путина, зрители смогут провести параллели между Хинкелем - карикатурой на нацистского лидера Адольфа Гитлера - и российским диктатором.

В фильме" Великий" диктатор" Чарли Чаплин исполнил две роли: диктатора Аденоида Хинкеля и еврейского цирюльника. Лента осуждала и высмеивала методы правления Гитлера настолько беспощадно, что лидер нацистской Германии внес Чарли Чаплина в список своих личных врагов. Показ "Великого диктатора" был запрещен во многих странах, в том числе в Испании, Японии и латиноамериканских государствах. Во Франции ленту впервые показали в 1945 году после освобождения Парижа.

"Великий" диктатор" стал первым звуковым фильмом Чарли Чаплина. Картина получила престижные кинонаграды и была номинирована на Оскар в пяти категориях. За свою 80-летнюю историю сатирическая комедия "Великий" диктатор" продолжает оставаться одним из лучших фильмов по версии IMDb.

видео дня

Смотрите культовый фильм Чарли Чаплина "Великий" диктатор" 7 мая на телеканале 1+1 Украина.