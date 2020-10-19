Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 1 и 2 серия обзор 19-10-2020

Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 1, 2 серия смотреть онлайн / кадр из сериала

Новые 1 и 2 серия сериала Сидоренки-Сидоренки 2 сезон вышли 19 октября в понедельник на 1+1. Семья богатых СидОренков и бедные СидорЕнков переживают кризис после того, как получили обратно свой шикарный дом.

Что было в во втором сезоне сериала Сидоренки-Сидоренки, и как семьи перейдут на этап "ремонт отношений" - читайте и смотрите на Главреде

В сериале играют Дмитрий Суржиков (Александр) и Олеся Власова (Ольга), а их сына – молодой украинский актер Петр Ниневский (Вова). В свою очередь, роли героев бедной семьи СидорЕнко исполняют Ксения Вертинская (Леся), Валерий Швец (Петр), Лев Сомов (дед) и Евгений Шекера (Рома).

Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 1 и 2 серия обзор

Сериал рассказывает о жизни двух семей - богатой и бедной, которых объединяют не только похожие фамилии, но и события 17-летней давности, когда их сыновей перепутали в роддоме.

Петр становится владельцем роскошного особняка, а раньше состоятельная семья СидОренко живет на его территории. Поэтому Леся теперь хозяйка дома. Она больше может не спрашивать разрешения, чтобы что-то взять или изменить. Неизменным остается то, что Леся продолжает быть хранительницей семейного очага. А вот на различные выходки мужа она будет реагировать жестче.

Вова поступает в ВУЗ, что уже достаточно неожиданно. И, стоит отметить, там много симпатичных девушек. Поэтому будет немало романтических историй, ведь Вова настоящий поклонник женской красоты

Ольга открывает с Лесей свой бизнес, а Рома неожиданно взрослеет и становится намного мужественнее.

Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 1, 2 серия смотреть промо 19-10-2020:

Новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 20:45. Также сериал Сидоренки-Сидоренки можно смотреть бесплатно с запозданием на 48 часов. Подробности читайте на Главреде.