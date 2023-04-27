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Скрывали беременность актрисы: ТОП-10 интересных фактов о турецком сериале "Неверный"

Анна Подгорная
27 апреля 2023, 16:20 обновлено 27 апреля, 16:20
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Популярный во всем мире турецкий сериал интригует не только сюжетом.
Сериал неверный на 1 + 1 Украина
Сериал Неверный на 1+1 Украина / Пресс-служба

Недавно на телеканале 1+1 Украина состоялась премьера турецкого сериала "Неверный" (Sadakatsiz), в основе сюжета которого лежит история супружеской измены и мести. У главной героини по имени Асие есть муж Волкан. Она очень любит своего избранника, но после того, как нашла на шарфе любимого пряди чужих женских волос, в ее сердце поселилось недоверие. Женщина раз за разом прокручивает в голове сценарий того, что она будет делать в случае, если муж ей изменяет. Но даже не может представить, с какими трудностями ей придется столкнуться в ближайшем будущем. Асие понимает, что живет в паутине лжи, а когда всплывают подробности предательства, ее жизнь рушится и она посвящает себя мести.

ТОП интересных фактов о сериале, которые могли не знать телезрители 1+1 Украина:

  • Исполнительница главной роли Джансу Дере знакома поклонникам турецких сериалов, как наложница Султана Сулеймана и соперница Хюррем-Султан из известного сериала "Великолепный век. Роксолана".
  • Джансу призналась, что Асия, чей образ она воплотила в ленте, немного утомила ее за время съемок, но актриса все равно считает своего персонажа очень отзывчивой и доброй женщиной, которая делает все для своего счастья.
  • Сериал "Неверный" очень популярен в Турции и за пределами страны. Но особый фурор сериал произвел в Испании, став в 2020 году наиболее просматриваемым зарубежным шоу.
  • Джанер Джиндорук, исполнивший роль мужа Асии Волкана, считает, что он прекрасно справился со своей ролью, но при этом актер заявил, что осуждает тех мужчин, которые ведут такой образ жизни. После некоторых сцен в соц.сетях на актера посыпались негативные комментарии, ведь большинство телезрителей не смогли разделить роль Джанера и его личную жизнь. Актриса Мелис Сезен также столкнулась с шквалом критики за то, что на экране была любовницей Джанера.
  • "Неверный" является турецким ремейком британского психологического триллера" Доктор Фостер".
  • Сериал "Неверный" столкнулся с проблемой цензуры. Турецкому государственному агентству по мониторингу, регулированию и санкционированию радио- и телевизионных передач не понравились отношения мужа и жены. Создателям удалось убедить агентство в том, что сериал стоит оставить таким, какой он есть для того, чтобы зрители поняли мотивы дальнейшего поведения героев.
  • Во время съемок первых серий стало известно, что актриса Озге Оздер беременна. На последних месяцах беременности стилистам сериала было трудно прятать интересное состояние актрисы.
  • Съемки сериала проходили в Стамбуле и Текирдаги.
  • Существует корейская версия сериала под названием "Мир супружеской пары" или "Жизнь в браке".
  • Сериал с первой серии понравился зрителям, поэтому создатели решили продлить его на 2 сезон, ведь рейтинги каждой серии в Турции колебались между 10 и 11 процентами.

Напомним, в главных ролях — Джансу Дере, Джанер Джиндорук, Мелис Сезен. Сериал был номинирован на 7 наград премии "Золотая Бабочка-2021" в номинациях "Лучший сериал", "Лучшая актриса", "Лучший сценарий" и другие, а также в двух номинациях этой же премии в 2022 году. Сериал был адаптирован в нескольких странах среди которых Великобритания, Франция, Индия, Южная Корея, Филиппины и другие.

Смотрите сериал "Неверный" по будням в 17:10 на телеканале 1+1 Украина.

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