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Создатели Бладшота снимают второй фильм

10 ноября 2020, 18:43

Columbia Pictures и Sony занимаются сиквелом фильма Бладшот 2020, который вышел накануне всемирного карантина от коронавируса.

Бладшот 2020
Бладшот 2 / Sony

Кинокомпания Columbia Pictures и Sony готовят вторую часть Бладшота с Вин Дизелем.

Несмотря на то, что Бладшот почти сразу после премьеры вышел онлайн, сборы фильма показывают достаточную перспективность, чтобы снимать вторую часть, говорится в материале CBR.com.

Креативный руководитель и режиссер DMG Entertainment Дэн Минц рассказал о планах на Бладшот-2. По его словам, съемки фильма уже начались.

"Я думаю, что картина получилась успешной. Многие посмотрели фильм, и он хорошо себя показал в долгосрочной перспективе. Но для его оценки не стоит основываться на принципах, выработанных до пандемии. Вернется ли Вин Дизель и остальные к своим ролям? Конечно, потому что ленту очень хорошо приняли, хотя об этом не так широко известно, так как фильм вышел в непрозрачной среде", - сказал он.

По информации от руководства студии, он набрал весьма неплохие сборы онлайн.

В настоящее время нет никаких подробностей о том, какие актеры и члены съемочной группы вернутся вместе с Вин Дизелем или когда ожидается премьера запланированного сиквела.

Вин Дизель новости шоу бизнеса новости кино
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