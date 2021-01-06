Стало известно, кто сыграет злодея в 9 сезоне Декстера

Клэнси Браун / кадр из фильма Горец

Создатели сериала Декстер не стали экономить на последнем 9 сезоне, и позвали на роль главного антагониста Клэнси Брауна, известного по Горце, Побеге из Шоушенка и других популярных фильмах.

Представители канала подтвердили назначение Клэнси Брауна изданию Deadline.

Браун сыграет злодея Курта Колдуэлла. Согласно официальному описанию Колдуэлл родился и вырос в городе Айрон-Лейк. В сериале он будет очень властным "серым кардиналом" - неофициальным мэром своего городка.

Курт осуществил американскую мечту, перейдя от управления большими буровыми установками, как это делал его отец, к тому, что теперь он владеет несколькими грузовиками и местной стоянкой для грузовиков. Сильный, щедрый, всеми любимый - он настоящий человек из народа. Если он вас поддержит, считайте себя счастливым.

Но за слишком хорошей вывеской всегда таится что-то неприятное.

"Если ты перейдешь дорогу Курту или обидишь кого-нибудь, о ком он заботится… Да поможет тебе Бог", - пишут в описании персонажа.

Ранее стало известно, что Маркос Сига снял 9 эпизодов для нового сезона и работал с Клайдом Филлипсом.

Напомним, что Showtime принял решение снять 9 сезон Декстера с Майклом Си Холлом, чтобы завершить сериал "правильно" - в ответ на критику фанатами концовки 8 сезона.

Точная дата выхода 9 сезона Декстера пока что не называется. Съемки начнутся весной 2021 года.