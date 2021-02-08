Старое 2021 - дата выхода, актеры и новый трейлер

Режиссер Найт Шьямалан представил свою новую работу на кубке Супер Боула в США эпичным трейлером. Фильм Старое должен выйти летом 2021 года.
Этим летом знаменитый кинорежиссер М.Найт Шьямалан представляет новый пугающий, таинственный триллер о семье, отдыхающей в тропиках, которая обнаруживает, что уединенный пляж, на котором они отдыхают несколько часов, каким-то образом заставляет их быстро стареть и умирать... за один день.
В трейлере показали, как семейство с крошками-детьми приезжает купаться, и буквально в процессе переодевания и купания дети вырастают, а девушки непонятным образом рожают в на том же пляже, пока их родители стареют до смерти.
Уже традиционно в фильмах Шьямалана, по сюжету до последнего момента ничего непонятно, но становится неуютно и страшно
Старое 2021 - список актеров
В фильме задействован впечатляющий международный состав, в том числе обладатель Золотого глобуса Гаэль Гарсия Берналь.
- Гаэль Гарсиа Берналь
- Вики Крипс,
- Руфус Сьюэлл,
- Кен Люн,
- Никки Амука-Берд,
- Эбби Ли,
- Аарон Пьер,
- Алекс Вольф,
- Эмбет Дэвидц,
- Элиза Сканлен,
- Эмун Эллиотт,
- Кэтлин Чалфант
- Томасин Маккензи.
Найт Шьямалан написал сценарий по мотивам комикса Песочный замок Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса. съемками занималась Blinding Edge Pictures,Universal Pictures. Продюсерами фильма были Ашвин Раджан и Марк Бинсток, которые снимали Стекло, Сптил и сериал Шьямалана Дом с прислугой.
Исполнительный продюсер фильма - Стивен Шнайдер.
Старое 2021 - трейлер с super bowl 2021:
Премьера фильма Старое запланирован на июль 2021 года.
Напомним, Warner Bros остановили съемки фильма Фантастические твари 3 из-за мутировавшего коронавируса.