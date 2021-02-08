Старое 2021 - дата выхода, актеры и новый трейлер

Старое 2021 / кадр из трейлера

Этим летом знаменитый кинорежиссер М.Найт Шьямалан представляет новый пугающий, таинственный триллер о семье, отдыхающей в тропиках, которая обнаруживает, что уединенный пляж, на котором они отдыхают несколько часов, каким-то образом заставляет их быстро стареть и умирать... за один день.

В трейлере показали, как семейство с крошками-детьми приезжает купаться, и буквально в процессе переодевания и купания дети вырастают, а девушки непонятным образом рожают в на том же пляже, пока их родители стареют до смерти.

Уже традиционно в фильмах Шьямалана, по сюжету до последнего момента ничего непонятно, но становится неуютно и страшно

Старое 2021 - список актеров

В фильме задействован впечатляющий международный состав, в том числе обладатель Золотого глобуса Гаэль Гарсия Берналь.

Гаэль Гарсиа Берналь

Вики Крипс,

Руфус Сьюэлл,

Кен Люн,

Никки Амука-Берд,

Эбби Ли,

Аарон Пьер,

Алекс Вольф,

Эмбет Дэвидц,

Элиза Сканлен,

Эмун Эллиотт,

Кэтлин Чалфант

Томасин Маккензи.

Найт Шьямалан написал сценарий по мотивам комикса Песочный замок Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса. съемками занималась Blinding Edge Pictures,Universal Pictures. Продюсерами фильма были Ашвин Раджан и Марк Бинсток, которые снимали Стекло, Сптил и сериал Шьямалана Дом с прислугой.

Исполнительный продюсер фильма - Стивен Шнайдер.

Старое 2021 - трейлер с super bowl 2021:

Премьера фильма Старое запланирован на июль 2021 года.

Напомним, Warner Bros остановили съемки фильма Фантастические твари 3 из-за мутировавшего коронавируса.