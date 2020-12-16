Том Круз обложил матом съемочную группу Миссии невыполнимой

Том Круз / кадр из фильма Миссия невыполнима

Голливудский актер Том Круз неоднократно попадал в скандальные новости из-за своего взрывного характера, и не особо жалеет из-за этого. На этот раз в сеть слили запись, на которой слышно как мужчина, не подбирая слов, кричит на съемочную команду фильма Миссия невыполнима.

Том Круз не выдержал поведения на съемочной площадке, и провел беседу после того, как увидел, что члены группы стоят друг от друга слишком близко, пишет The Sun.

Позже появилась запись его тирады, которую показал в твиттер канал Culture Crave.

"Мы — золотой стандарт. Киностудии вернулись в Голливуд и снимают сейчас фильмы благодаря нам. Потому что они верят в нас и в то, что мы делаем. Я разговариваю с каждой ***ной студией по ночам, страховыми компаниями и продюсерами. Они берут с нас пример, который помогает им продолжать работать. Мы создаем тысячи рабочих мест, у***и. Я не хочу больше такого видеть. Никогда! В противном случае, вы уволены. Если я еще раз такое увижу, проваливайте! Это касается каждого члена команды", - кричал он.

Том Круз отметил, что поведение сейчас повлияет на будущее компании.

"Пойдите и скажите всем этим людям, что они потеряют свои дома из-за того, что индустрия в з****е. Они не смогут накрыть стол или заплатить за обучение в колледже. Вот о чем я думаю каждую ночь — о будущем этой чертовой индустрии! Так что простите, но мне не нужны ваши извинения. Прежде я уже просил об этом вас, а теперь я требую. Если вы не можете соблюдать меры безопасности, вам здесь не место. Мы не закроем этот фильм! Понятно?", - сказал актер.

Также Круз обратился к одному из членов команды со словами: "Ты будешь стоить ему работы".

"Я ясно выражаюсь? Вы понимаете мою ответственность? Я взываю к вашему разуму. Но если вы не способны мыслить разумно, то вы уволены. На этом все", - закончил он разговор.

Full audio of Tom Cruise going off pic.twitter.com/sDsFNwFwNm — Culture Crave ? (@CultureCrave) December 16, 2020

Фильм Миссия невыполнима 7 выйдет 19 ноября 2021 года. В ноябре съемки картины приостановили на неделю, так как у 12 человек на площадке выявили COVID-19. Съемки продолжались даже летом в Италии и Англии - Том Круз получил специально разрешение от правительства.