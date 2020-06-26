Ветер Любви 2020 - что было в 101 и 102 серии 26-06-2020

Ветер Любви 101 и 102 серия смотреть онлайн 26-06-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Телеканал 1+1 разбил турецкий сериал на большее количество сезонов, чем было в оригинале. Новые 101 и 102 серия вышли 25 июня в 17:15 на 1+1.

Азизе получает новую тайную записку от своего врага, Ярен таки выдают замуж за странного жениха. Элиф делает вид, что уезжает, но вместо этого тайно выходит замуж за Азата.

Что показали в 101 и 102 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 101 серия смотреть онлайн и обзор 26-06-2020

Ярен осыпают золотом будущие родственники. Ферат тем временем рассказывает Гюнюль о своей любви к Ярен. Миран и Реян выбрасывают из его комнаты кресло, на котором спала Реян - в знак прогресса их отношений. Миран ставит ширму, за которой переодевается Реян. Правда, когда он стал переодеваться, Реян быстро сбежала, встретив ов дворе Азизе. Аслан-бей как обычно стала угрожать Реян.

Бабушка Мирана передала Азизе еще одну записку от таинственного врага, доводя до белого каления манипуляторшу.

Утром Азизе потребовала у Ферата переписать на нее все имущество, но он отказался, спровоцировав скандал.

Ветер любви 101 серия смотреть онлайн 26-06-2020:

Ветер Любви 102 серия смотреть онлайн и обзор 26-06-2020

Аслан-беи стали на сторону Ферата - он отметил, что сейчас у Азизе разум затуманен, и она не мыслит здраво. В отместку Азизе позвонила своему нотариусу, и потребовала найти пути забрать у Ферата имущество.

Эсма объявила ей об открытом неподчинении, на что Азизе пригрозила убить ее и Ферата.

Эсме ркзко стало плохо, и все всполошились, когда она потеряла сознание.

Элиф решила сама ехать в аэропорт, чтобы улететь из Мидьята и Турции, но на самом деле тайно встретилась с Азатом и вышла за него замуж.

Азизе с родственниками кинулась к Шадоглу, но Элиф сказала, что любит Азата, и сделала, что считает нужным.

Дома Азизе продолжила скандал, обвиняя Мирана, но Султан неожиданно все свернула на Реян - она решила напомнить, что девушка посоветовала Элиф следовать сердцу.

Ветер любви 102 серия смотреть онлайн 26-06-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.