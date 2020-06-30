Ветер Любви 2020 - что было в 103 и 104 серии 30-06-2020

Ветер Любви 103 и 104 серия смотреть онлайн 30-06-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Телеканал 1+1 разбил турецкий сериал на большее количество сезонов, чем было в оригинале. Новые 103 и 104 серия вышли 30 июня в 17:15 на 1+1.

Азизе устроила истерику дома, и попыталась найти крайних в поступке Элиф, а Султан быстро перевела стрелки на Реян. Миран и Реян впервые за долгое время снова нормально провели время, но Азизе спровоцировала Мирана на худшее. Шадоглу и Аслан-беи снова чть не перебили друг друга.

Что показали в 101 и 102 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 103 серия смотреть онлайн и обзор 3006-2020

Султан припомнила Реян, что та разговаривала с Элиф, но Реян достойно отбила нападки, отговорила Мирана ехать за Элиф и не пустила Азизе. Они мило провели вечер и вместе уснули в обнимку.

В то же время родители Азата провели разговор с Элиф и Азатом, объясняя, что они не должны никому показать, что брак фикция.

Однако, Азизе так просто не сдается.

Ветер любви 103 серия смотреть онлайн 30-06-2020:

Ветер Любви 104 серия смотреть онлайн и обзор 3006-2020

Пока Миран и Реян спали, Азизе собрала охрану, и собралась ехать с Фератом отбивать Элиф, но Миран проснулся, и заявил, что он сам поедет и заберет сестру, а бабушка с охраной пусть сидит дома.

Его вторая бабушка разбудила Реян, которая кинулась за Мираном пешком - ей помог охранник, который когда-то тащил ее за руку и был наказан Мираном. Однако Ферат и Азизе все равно кинулись в погоню.

Мирану почти удалось забрать Элиф, но проснулся Азат, который выбежал вместе с Реян и встретился с Фератом и Мираном.

Собралась охрана и члены семей с обеих сторон, и Элиф потребовала, чтобы Азизе отказалась от мести - только тогда она уйдет. Но Азизе рассказала, как ее позвали на опознание тел - сына с простреленной головой и невестки с разорванным платьем, чем довела до истерики Мирана, который кинулся прочь. Тем временем Элиф осталась у Шадоглу, а Реян снова попыталась привести в чувство Мирана.

Ветер любви 104 серия смотреть онлайн 30-06-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.