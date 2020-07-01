Ветер Любви 2020 - что было в 105 и 106 серии 01-07-2020

Ветер Любви 105 и 106 серия смотреть онлайн 01-07-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Телеканал 1+1 разбил турецкий сериал на большее количество сезонов, чем было в оригинале. Новые 105 и 106 серия вышли 1 июля в 17:15 на 1+1.

Реян пытается утихомирить Мирана, который бьется в истерике после слов Азизе. Свидание, и катание на каруселях не помогают - новые проблемы с Шадоглу снова приводят Мирана в ярость. Азизе тихо страдает в своей комнате, и даже Эсма, которая ее понимает, не может помочь - Азизе ни в какую не хочет отказываться от мести. Шадоглу хотят развести Азата и Элиф, но Насух решил устроить свадьбу в особняке, где жили, пока Азизе отобрала их дом.

Азат и Элиф встречается с Мираном и Реян, но кто-то их подставляет, и дело идет к трагедии.

Что показали в 105 и 106 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 105 серия смотреть онлайн и обзор 01-07-2020

Шадоглу устраивает разбор полетов - Насух принимает решение о громкой свадьбе Азата и Элиф, но Джихан требует от него объяснений о прошлом. Хазар осуждает жену за то, что она все рассказала Мирану и Реян - это подорвало остатки доверия между всеми.

Джихан и Ханифе решают, как развести Элиф и Азата - женщина требует развестись у Элиф.

Азизе страдает у себя в комнате - она вспоминает и снова переживает прошлое, и обещает отмстить за сестер и за погибших детей. Эсма ее жалеет и просит отказаться от мести - но нет.

Миран и Реян пытаются все снова наладить, они отправляются на прогулку. Гюнюль и Ферат понимают, что если Азизе отказалась от Элиф, то им и подавно не на что рассчитывать.

Ветер любви 105 серия смотреть онлайн 01-07-2020:

Ветер Любви 106 серия смотреть онлайн и обзор 01-07-2020

Миран и Реян развлекаются с детьми, устраивают обед, но Азат просит приехать поговорить с ним и Элиф в дом Шадоглу. Реян оставляет их наедине, но мужчины оставшись вдвоем найдут любой повод поругаться - Азат попытался заварить чай, но он не знает, как это делается, поэтому стал засыпать чай прямо в чайник, не разводя водой. Миран его раскритиковал, высыпал большу. часть чая в раковину, и залил его водой из-под крана, чем насмешил Аазата - тот сказал, что чай нужно заваривать кипятком, а не как Миран. После этого они сцепились, чем вызвали ярость Реян и Элиф, которые попытались растащить мужчин.

Тем временем Азизе собралась и куда-то снова поехала с охраной. Не исключено, что она намерилась помешать Азату и Элиф.

В это время случается ужасное - что-то попадает в окно дома, где Миран, Реян, Азат и Элиф, и начинается пожар. Они пытаются спастись, но сначала Азат падает и оказывается в опасности, потом Реян. Пока Миран вытаскивал Элиф и Азата, Реян надышалась гарью, и потеряла сознание. Когда Миран вытащил ее из огня девушка все еще была без сознания.

Ветер любви 106 серия смотреть онлайн 01-07-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.