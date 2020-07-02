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Ветер Любви 2020 - что было в 107 и 108 серии 02-07-2020

Новые 107 и 108 серии Ветра Любви на 1+1 уже вышли онлайн. Что было в 107 и 108 сериях турецкого сериала Ветер Любви 02-07-2020 читай и смотри на Главреде.

2 июля 2020, 17:15
Ветер Любви 107 и 108 серия смотреть онлайн 02-07-2020
Ветер Любви 107 и 108 серия смотреть онлайн 02-07-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Телеканал 1+1 разбил турецкий сериал на большее количество сезонов, чем было в оригинале. Новые 107 и 108 серия вышли 2 июля в 17:15 на 1+1.

Миран и Азат неожиданно миряться, и Миран вверяет ему Элиф, хотя Азизе надеялась таким образом разлучить пару, и забрать внучку домой.

Миран и Реян уезжают в гостиницу, и там у них интимный момент, а Насух вспоминает прошлое, где ему пришлось оставить возлюбленную на 3 дня, после чего случилась трагедия.

Что показали в 107 и 108 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 107 серия смотреть онлайн и обзор 02-07-2020

Азизе надеялась, что пожар позволит забрать Элиф, но она еще ближе стала с Азатом, а Миран почти что помирился с тем, прислушавшись к Элиф. Дома Миран и Реян тоже не могли находится, и отправили ночевать в гостиницу. Реян все развивает чувства Мирана, а он рассказал ей историю про голубя и свободу.

Азизе впадает в истерику из-за того, что чуть не убила Элиф, а Насух решает, что громкой свадьбы не будет.

Ветер любви 107 серия смотреть онлайн 02-07-2020:

Ветер Любви 108 серия смотреть онлайн и обзор 02-07-2020

Азизе решает избавиться от Султан, между возлагая на нее ответственность за проваленные интриги. Миран и Реян решили принимать ванну, и в серии показали несколько интимных моментов между ними, в которых видна любовь между друг-другом.

У бабушки Реян случается инфаркт, но ее мама боится ехать в село и оставить Ряен саму. Она вспоминает, что Эсма рассказала о том, что Миран - сын Хазара Шадоглу.

Насух вспоминает, что ненавидит особняк, потому что в молодости его мать отправила на 3 дня из города, и в это время случился пожар, который унес жизнь его любимой, и ее сестер - вероятно, речь о пожаре, в котором пострадала Азизе.

Ветер любви 108 серия смотреть онлайн 02-07-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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