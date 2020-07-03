Ветер Любви 2020 - что было в 109 и 110 серии 03-07-2020

Ветер Любви 109 и 110 серия смотреть онлайн 03-07-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Телеканал 1+1 разбил турецкий сериал на большее количество сезонов, чем было в оригинале. Новые 109 и 110 серия вышли 3 июля в 17:15 на 1+1.

Миран знакомится с женихом Ярен Харуном, и из этого не вышло ничего хорошего. Хандан устраивает травлю Элиф, Захра шантажирует Азизе, а ее сестру Ханифе арестовывают за поджег дома Шадоглу. Из ссылки возвращается Султан, а Миран ругается с родственниками.

Что показали в 109 и 110 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 109 серия смотреть онлайн и обзор 03-07-2020

В новой серии разворачивается комичная сцена знакомства Мирана с Харуном - женихом Ярен. Миран чуть не взрывается от злости, и доводит этим Реян. Гюнюль обнаруживает пропажу матери - оказывается Азизе отправила ее в психбольницу, но таинственный враг Азизе выпустил ее.

Миран, Гюнюль, Ферат ругаются из-за возвращения Султан и интриг Азизе - каждый их них уже никому не доверяет из-за интриг.

Захра встречается с Азизе и приказывает отстать от Мирана и Реян, потому что она расскажет ему, что его отец на самом деле - Хазар.

Ветер любви 109 серия смотреть онлайн 03-07-2020:

Ветер Любви 110 серия смотреть онлайн и обзор 03-07-2020

В полиции готовят дело против Ханифе - кто-то узнал, что она сестра Азизе. Ее арестовуют прямо в доме Шадоглу, когда Миран и Реян приехали попрощаться с Захрой, которая ехала к маме. В полиции представляют неизвестных, которые свидетельствуют против Ханифе, и Азизе только сейчас об этом узнает - она не может ничего поделать.

Ветер любви 110 серия смотреть онлайн 03-07-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.