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Ветер Любви 2020 - что было в 111 и 112 серии 06-07-2020

Новые 111 и 112 серии Ветра Любви на 1+1 уже вышли онлайн. Что было в 111 и 112 сериях турецкого сериала Ветер Любви 06-07-2020 читай и смотри на Главреде.

6 июля 2020, 17:10
Ветер Любви 111 и 112 серия смотреть онлайн 06-07-2020
Ветер Любви 111 и 112 серия смотреть онлайн 06-07-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Телеканал 1+1 разбил турецкий сериал на большее количество сезонов, чем было в оригинале. Новые 111 и 112 серия вышли 6 июля в 17:10 на 1+1.

К Ханифе приходит Харун - он все знает о ней и Азизе. К Аслан-беям приходит Филибос - сын мастера, который сделал кольцо для матери Мирана. Султан предлагает Мирану поехать в психбольницу, куда ее оправила Азизе. Насух признается, что ему придет конец, если Миран распутает историю с кольцом. Джихан и Азат вламываются в офис Аслан-беев и изгоняют Ферата.

Что показали в 111 и 112 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 111 серия смотреть онлайн и обзор 06-07-2020

Харун - один из тех, кто стравливает Шадоглу и Аслан-беев. Он приходит к Ханифе и настраивает ее против Азизе. Он дает ей таинственные задания, за то, чтобы ее выпустили из-под ареста.

К Мирану приходит Филибос - сын мастера, который сделал кольцо для Дишьшах - он признается, что его заказал Хазар Шадоглу.

Азизе и Миран ругаются, после чего он узнает о записках от неизвестных, и расспрашивает о них свою вторую бабушку.

Ветер любви 111 серия смотреть онлайн 06-07-2020:

Ветер Любви 112 серия смотреть онлайн и обзор 06-07-2020

Шадоглу решают, что Азизе выпустила Ханифе, и что она теперь ее шпионка. Также Насух признается, что если Миран будет дальше копать, то от Филибоса узнает такое, что Насуху придет конец. Открывается истинное лицо Харуна - он получает от кого-то указания, как стравливать между собой Шадоглу и Аслан-беев, и снова получает новое задание.

Султан решает руками Мирана покончить с Азизе, и рассказывает правду о психбольнице, предлагая вместе туда поехать.

В это время Шадоглу решают нанести ответный удар Аслан-беям, и вламываются в офис Ферата, от которого требуют "уйти", зато Харуна и Азата сажают на его место.

Миран и Реян приезжают в психбольницу, но тут Мирану звонит Ферат

Ветер любви 112 серия смотреть онлайн 06-07-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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