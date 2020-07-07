Ветер Любви 2020 - что было в 113 и 114 серии 07-07-2020

Ветер Любви 113 и 114 серия смотреть онлайн 07-07-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Телеканал 1+1 разбил турецкий сериал на большее количество сезонов, чем было в оригинале. Новые 113 и 114 серия вышли 7 июля в 17:10 на 1+1.

Миран и Султан снова ничего не находят. Бабушка Мирана говорит, кто на самом деле убил мать Мирана Дильшах, но Миран не верит. И он и Азизе забыли о бизнесе за местью, так что Ферат и Гюнюль принимают решение. Ханифе получает указания от Харуна.

Мирану снится кошмар о Азизе, и он снова кидается с головой во вранье вокруг семьи Аслан-беев.

Что показали в 113 и 114 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 113 серия смотреть онлайн и обзор 07-07-2020

Миран и Султан ничего нашли в больнице - там ее не узнают, а врача, который ее принимал и выпускал - не существует. Когда ему звонит Ферат, он отдает приказ ничего не делать - пускай Шадоглу руководят.

По приезду домой Мирана с женщинами, разразился скандал - его бабушка призналась, что не Хазар Шадоглу убил Дильшах, а Азизе и ее сын убили невестку.

Она вспоминает, как Дильшах хотела сбежать с Мираном от Аслан-беев, а Эсма должна была забрать Мирана.

Но Миран теперь никому не верит, они с Реян снова уезжают в гостиницу, но на ночь возвращаются - Реян готовит ему ужин, и они вместе радуются.

Харун тайно встречается с Ханифе и отдает ей приказ.

Ветер любви 113 серия смотреть онлайн 06-07-2020:

Ветер Любви 114 серия смотреть онлайн и обзор 06-07-2020

Ночью Мирану снится кошмар, о том, что Азизе умерла, и он бежит к ней плакать, Реян, которая также проснулась, это видит и расстраивается, что никакой логикой не сможет заставить Мирана мыслить трезво.

Тем временем, Ханифе в доме Шадоглу ищет письмо Дильшах - оно оказывается в комнате Ярен. Это то письмо, которое Хазар нес Мирану, когда Элиф его столкнула с лестницы.

Насух допрашивается у Харуна о его жизни - подозрительность после Мирана берет верх.

Ветер любви 114 серия смотреть онлайн 07-07-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.