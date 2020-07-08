Ветер Любви - 115 и 116 серия - обзор и сюжет 08-07-2020

Ветер Любви 115 и 116 серия смотреть онлайн 08-07-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Телеканал 1+1 разбил турецкий сериал на большее количество сезонов, чем было в оригинале. Новые 115 и 116 серия вышли 8 июля в 17:10 на 1+1.

Миран увидел Насуха, и кинулся к Хазару обвинять в заговоре. После этого он поехал с бабушкой на кладбище, но там его ждала историческая встреча. Азизе загнана в угол, и боится таинственных врагов. Ярен пытается вывести Харуна на чистую воду, но все ее старания проваливаются. Миран сбегает, и пытается покончить с собой. Азизе снова теряет власть и психует. Ханифе предает Азизе.

Что показали в 115 и 116 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 115 серия смотреть онлайн и обзор 08-07-2020

Миран накинулся на Хазара в доме Шадоглу, но только напугал всех - Насух не делился планами с сыном. Миран решает отвезти бабушку на могилу матери, и там они неожиданно встречают Хазара - тот плакал на могиле Дильшах, рассказывая о Миране. Миран снова начал обвинять Хазара, но он впервые ударил Мирана по лицу, приказал успокоится, и отдал письмо Дильшах, которое Ханифе забрала у Ярен, укравшей его еще в больнице

После этого Миран устраивает Азизе дома истерику, обвиняя ее во лжи.

Во флешбеках показывают разговор Ферата и Хазара, в котором Хазар также рассказал ему правду.

Миран в истерике сбегает - катаясь на качелях на обрыве, он чуть не покончил с собой - там его нашла Реян.

Ветер любви 115 серия смотреть онлайн 06-07-2020:

Ветер Любви 116 серия смотреть онлайн и обзор 08-07-2020

Тем временем, Ярен пытается вывести Харуна на чистую воду, но он ловко обходит ее, и родители больше не желают слушать о том, что Харун плохой.

Бабушка Мирана заставила Эсму вызвать Хазара - чтобы он приехал и забрал ее из дома Аслан-беев.

Миран показал Азизе письмо Дильшах, и Султан подтвердила, что оно написано при ней. Теперь Миран делает вывод, что ему не стоит доверять Азизе, но и Хазару он не спешит верить.

Ветер любви 116 серия смотреть онлайн 08-07-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.