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Ветер Любви 2020 - что было в 117 и 118 серии 09-07-2020

Новые 117 и 118 серии Ветра Любви на 1+1 уже вышли онлайн. Что было в 117 и 118 сериях турецкого сериала Ветер Любви 09-07-2020 читай и смотри на Главреде.

9 июля 2020, 17:10
Ветер Любви 117 и 118 серия смотреть онлайн 09-07-2020
Ветер Любви 117 и 118 серия смотреть онлайн 09-07-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Телеканал 1+1 разбил турецкий сериал на большее количество сезонов, чем было в оригинале. Новые 117 и 118 серия вышли 9 июля в 17:10 на 1+1.

Реян допрашивает и изгоняет Ханифе. У Хазара и Насуха тяжелый разговор из-за Филибоса. Харун подставил Ярен, а потом пробрался к ней ночью. Миран с Реян поругались.Хазар рассказал Мирану, что случилось в день смерти Дильшах, после чего Реян бросила Мирана. Насух решает сыграть шромкую свадьбу Элиф и Азата. Ханифе во всем призналась Насуху. Азизе устроила шоу для Мирана, когда он вернулся домой. Джихан ругается с Хандан и уходит из дома.

Что показали в 117 и 118 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 117 серия смотреть онлайн и обзор 09-07-2020

Реян и Миран подловили Ханифе на встрече с Азизе. Реян приказала ей не возвращаться домой, но Ханифе получила новые указания от Харуна. На следующий день она все рассказала Насуху, и поклялась ему в верности. Хазар в который раз поругался с отцом - из-за того, что тот не рассказал ему о Филибосе. На следующий день Миран и Реня встретились с Хазаром, и тот рассказал, что на самом деле произошло 28 лет назад - когда умерли родители Мирана. Миран все равно не верит и Реян уходит с отцом.

Дома Миран утраивает скандал, на основании сказанного и сбегает. Ферат кидается за ним.

Ветер любви 117 серия смотреть онлайн 09-07-2020:

Ветер Любви 118 серия смотреть онлайн и обзор 09-07-2020

Ярен оказалась снова подставлена Харуном - он в который раз показал ее родителям, какой он хороший. Насух требует утроить пышную свадьбу Элиф и Азату, и жена Джихара до пены изо рта с ним спорит, пока Джихан не разозлился и ушел из дом - ночевать в гостиницу

Ветер любви 118 серия смотреть онлайн 09-07-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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