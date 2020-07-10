Ветер Любви 2020 - что было в 119 и 120 серии 09-07-2020

Ветер Любви 119 и 120 серия смотреть онлайн 10-07-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Телеканал 1+1 разбил турецкий сериал на большее количество сезонов, чем было в оригинале. Новые 119 и 120 серия вышли 10 июля в 17:10 на 1+1.

Азат и Элиф решили-таки играть пышную свадьбу, и Ханифе сообщила об этом Азизе. Реян приглашает Мирана на свадьбу, если она ему действительно дорога. Хазар и Миран неожиданно находят общий язык. Элиф выкрадают перед свадьбой, и Миран мирится с Азатом и Хазаром, но пока что не прекращает вражду.

У Мирана появляется последний шанс вернуть Реян.

Что показали в 119 и 120 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 119 серия смотреть онлайн и обзор 10-07-2020

Азат и Элиф соглашаются на предложение Насуха сыграть свадьбу в ресторане гостиницы Аслан-беев. Реян и Элиф идут по магазинам, и там она встречается с Мираном. Миран просит у нее прощения и хочет вернуть ее. Реян предлагает Мирану прийти на свадьбу, и сесть рядом с ней, если он хочет все вернуть.

Однако, обо всем узнала Азизе, и поклялась вернуть Элиф.

На свадьбу приходят Султан с дочкой, бабушка Мирана, но ни Азизе, ни Миран не пришли.

Это сильно расстроило Реян, но Миран встретился с Хазаром, и договорился по-хорошему сотрудничать ради поиска ответов.

Пока все отвлеклись, Элиф крадут прямо из комнаты.

Ветер любви 119 серия смотреть онлайн 10-07-2020:

Ветер Любви 120 серия смотреть онлайн и обзор 10-07-2020

Оказывается, что Элиф ушла по своей воле - Хандан сказала, что ее присутствие несет угрозу Азату, а Азизе сидела в машине под домом. Когда Миран и Хазар возвращались, все обнаружили пропажу, и попытались обвинить Мирана, но оказалось, что он-то как раз не при чем.

Отправив женщин домой, Хазар с братом и племянником, и Мираном вместе с родственниками отправляются к Аслан-беям. Оказывается, что это Азизе договорилась с Хандан.

Азизе угрожает всем расправой, но Элиф предотвращает конфликт - она пытается совершить суицид. Но Миран неожиданно поддерживает Азата и с оружием помогает им поехать домой.

Там Азат обещает Элиф, что он сделает все для нее, и будет стараться до последнего.

Тем временем, Хазар звонит Мирану и просит приехать забрать Реян - он против того, чтобы мучать ее, и не говорить о том, что они помирились.

После всего Харун у себя разговаривает по телефону. Оказывается, что все было предусмотрено и спланировано - он четко держит все под контролем, а сотрудничает он с теткой Мирана матери Гюнюль Султан.

Ветер любви 120 серия смотреть онлайн 10-07-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.