Ветер Любви 2020 - что было в 121 и 122 серии 13-07-2020

Ветер Любви 121 и 122 серия смотреть онлайн 13-07-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Телеканал 1+1 разбил турецкий сериал на большее количество сезонов, чем было в оригинале. Новые 121 и 122 серия вышли 13 июля в 17:10 на 1+1.

Миран и Реян воссоединяются, и Хазар рассказал дочке о союзе с Мираном. Азизе и Насух созывают сборы для выбора нового генерального директора их совместного бизнеса. Гюнюль узнает правду о своем брате, и наносит Азизе неожиданный удар в спину. Ярен начинает другую стратегию для противостояния Харуну. Миран снова ссориться с Харуном, который подкатывает к Реян. Миран и Хазар обсуждают планы совместных действий. Миран и Харун каждый на свой лад устраивают вечер влюбленных.

Что показали в 121 и 122 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 121 серия смотреть онлайн и обзор 13-07-2020

Миран отвозит Реян в гостиницу. Ночью Хазар вспоминает, что Дильшах была еще живая, когда его подстрелили. Реян заболевает, но к утру ей становится лучше. на следующий день Аслан-беи и Шадоглу собираются для выборов нового генерального директора.

Азизе берет Гюнюль в совет директоров, но та шантажирует бабушку своим братом. Однако, в итоге, Гюнюль подставила Азизе. После заседания руководства компании, Миран сцепился с Харуном, который дарил Реян цветы.

Мирна и Азат обсудили их отношения. Они наконец пришли к точке доверия друг к другу.

Ветер любви 121 серия смотреть онлайн 13-07-2020:

Ветер Любви 122 серия смотреть онлайн и обзор 13-07-2020

Миран рассказывает Хазару все, что знает о записках. Хазар, по их совместному решению, отправляется на разведку очередное место, однако они начинают пытаться разгадать природу третьего неизвестного врага.

Харун ведет Ярен на свидание жарить мясо и овощи, и издевается. Он отказывается объяснить, чего же он над ней издевается.

Гюнюль намеревается рассказать Ферату правду о его происхождении.

Миран везет Ряен на море для празднования Дня влюбленных.

Ветер любви 122 серия смотреть онлайн 13-07-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.