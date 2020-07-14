Ветер Любви 2020 - что было в 123 и 124 серии 14-07-2020

Ветер Любви 123 и 124 серия смотреть онлайн 14-07-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Телеканал 1+1 разбил турецкий сериал на большее количество сезонов, чем было в оригинале. Новые 123 и 124 серия вышли 14 июля в 17:10 на 1+1.

Миран и Реян, Харун и Ярен, Азат и Элиф отмечают День влюбленных. Азат рассеянно забыл про праздник, А вот Миран случайно устроил Реян такой праздник, что она запомнила на всю жизнь. Зрителям снова показали, что за интригами против Аслан-беев и Шадоглу стоит Харун, а Насух начинает понимать, кто такая Азизе, и кто ей Ханифе.

Что показали в 123 и 124 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 123 серия смотреть онлайн и обзор 14-07-2020

Миран везет в Стамбул Реян, устраивает ей романтический ужин, дарит чемодан развратных прозрачных ночных рубашек и засыпает ее розами и шариками.

Они ведут романтические беседы, наслаждаются друг другом, и демонстрируют любовь.

В то же время, Азат совершенно забыл о Дне влюбленных, и Элиф приготовила ему подарок, а он нет.

Гюль дарит дедушкам и Хазару розы, и случайно обнаруживает фото в кошельке Ханифе - ею оказалась сестра Азизе, в которую когда-то был влюблен Насух, и который оставил ее.

Реян приготовила подарок Мирану, а он забыл. Миран поднимается наверх, и там встречает свою бывшую, которая начинает на него вешаться. В это время поднимается Реян.

Ветер любви 123 серия смотреть онлайн 14-07-2020:

Ветер Любви 124 серия смотреть онлайн и обзор 14-07-2020

Пока бывшая Мирана отвлекала его и Реян, Харун в комнате Мирана и Реян подложил записку в пиджак Мирана. Дениз разыгрывает комедию, чтобы отвлечь Мирана и Реян, но они все равно застали Харуна.

Харуну приходится оправдываться перед Мираном и Ярен - оказывается, что у Дениз и Харуна отношения, он оправдывается, и рассказывает, что между ними с Дениз ничего нет, но ссора между Мираном и Харуном портит весь вечер. Тем более, что Харун публично "бросает" Дениз.

Ветер любви 124 серия смотреть онлайн 14-07-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.