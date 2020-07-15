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Ветер Любви 2020 - что было в 125 и 126 серии 15-07-2020

Новые 125 и 126 серии Ветра Любви на 1+1 уже вышли онлайн. Что было в 125 и 126 сериях турецкого сериала Ветер Любви 14-07-2020 читай и смотри на Главреде.

15 июля 2020, 17:15
Ветер Любви 125 и 126 серия смотреть онлайн 15-07-2020
Ветер Любви 125 и 126 серия смотреть онлайн 15-07-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Телеканал 1+1 разбил турецкий сериал на большее количество сезонов, чем было в оригинале. Новые 125 и 126 серия вышли 15 июля в 17:10 на 1+1.

Миран и Реян задержались в Стамбуле - Миран решил устроить романтический день для Реян. Азизе же бдительно следит, чтобы Миран ничего против нее не затевал. Хазар и Джихан встречаются с Шукран, чтобы выполнить договор между Мираном и Хазаром. Гюнюль шантажирует Азата, чтобы получить место в бизнесе Аслан-беев и Шадоглу. Азизе готовит новую ловушку для Мирана. Миран встречает неожиданные преграды в поиске правды о своей матери.

Что показали в 125 и 126 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 125 серия смотреть онлайн и обзор 15-07-2020

Миран звонит Ферату, и просит разузнать все об Харуне. Тот снаряжает людей за Харуном, но это слышит Азат, и выставляет претензии Ферату. Миран попросил Хазара разузнать о подругах Дильшах, и Хазар с братом встречаются с Шукран, чтобы та помогла найти старую подругу Дильшах, которая знала об отношениях Хазара и Дильшах.

Когда Джихан завез Шукран обратно, Азизе устроила скандал, и женщине стало плохо - братья забрали ее к себе домой, а Азизе приготовила новую историю для Мирана.

Тем временем, Миран повез Реян на катере кататься по заливу, и они провели романтическое утро за обсуждением будущего.

Ветер любви 125 серия смотреть онлайн 15-07-2020:

Ветер Любви 126 серия смотреть онлайн и обзор 15-07-2020

Мирану прямо во время катания на катере звонят из жандармерии - нашли родственников того правоохранителя, который был свидетелем расправы над Дильшах и ее мужем.

Миран отправляется в ресторан к мужчине, но услышав фамилию Аслан-бей тот отказывается иметь дело с парой. Оказывается, на самом деле он сидел в ресторане, но просто отказался общаться с Аслан-беями. Они до смерти боятся Аслан-беев и Азизе.

Оказалось, что Шукран повезли в больницу под капельницу, а потом разрешили забрать домой.

Ветер любви 126 серия смотреть онлайн 15-07-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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