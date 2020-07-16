Ветер Любви 2020 - что было в 127 и 128 серии 16-07-2020

Ветер Любви 127 и 128 серия смотреть онлайн 16-07-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Телеканал 1+1 разбил турецкий сериал на большее количество сезонов, чем было в оригинале. Новые 127 и 128 серия вышли 16 июля в 17:10 на 1+1.

Миран и Реян находят жандарма, который рассказывает правду о смерти его матери, тем временем, Хазар узнает, что Насух отказал в помощи Дильшах. Азизе с помощью юристов обнаружила, как сместить Азата, Ферат раскопал подробности о жизни Харуна, а сам Харун получает новые указания в отношении Ярен.

Что показали в 127 и 128 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 127 серия смотреть онлайн и обзор 16-07-2020

Миран и Реян вынуждены ни с чем лететь из Стамбула, но в последний момент их сам находит жандарм, который расследовал убийство матери Мирана. Он рассказал, что ее никто не насиловал, но дома били, и что на месте убийства были трое или четверо человек - пули выпущены из двух разных пистолетов.

Миран в депрессии попытался снова расстаться с Реян, чтобы себя наказать, но она вдохновила его продолжать далее.

Насух приехал к подруге Дильшах, и просил ее не рассказывать правду о том, что он прогнал Дильшах, когда та просила защиты от Аслан-беев. Когда Хазар узнает об этом, он ссорится с отцом.

Ветер любви 127 серия смотреть онлайн 16-07-2020:

Ветер Любви 128 серия смотреть онлайн и обзор 16-07-2020

Азизе приказала юристам найти лазейку, чтобы убрать Азата из кресла генерального директора компании - они нашли выход - Шадоглу должны внести на счета 20 миллионов долларов, равную Аслан-беям сумму, иначе потеряют свои привилегии.

Ферат объявил Азату, что на это у него 1 день. Тем временем, Миран рассказал Азизе извращенную версию слов жандарма, и решил проверить, насколько она ему врет.

Однако, когда Миран узнал, что Шадоглу забрали Шукран к себе, поехал к ним скандалить.

Тем временем Гюнюль добилась должности от Азата, и теперь планирует свою игру, чтобы сместить Азизе и всех Шадоглу.

Ветер любви 128 серия смотреть онлайн 16-07-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.