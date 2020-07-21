Ветер Любви 2020 - что было в 133 и 134 серии 21-07-2020

Ветер Любви 133 и 134 серия смотреть онлайн 21-07-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Телеканал 1+1 разбил турецкий сериал на большее количество сезонов, чем было в оригинале. Новые 133 и 134 серия вышли 21 июля в 17:10 на 1+1.

Султан с женщинами Аслан-беев приезжают в дом Шадоглу с приданым, и Султан издевается над Хандан. Ярен шантажирует Насуха происхождением Реян, а Азат и Гюнюль вводят в курс дела на фирме Мирана. Харун "кидает" Шадоглу на акции компании Аслан-Беев.

Что показали в 133 и 134 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15.

Ветер Любви 133 серия смотреть онлайн и обзор 17-07-2020

Ярен потребовала от Насуха отменить свадьбу, иначе она расскажет Реян, что та не родная Хазару. Азизе отшила Мирана, когда он пытался решить проблемы с компанией, о которых ему рассказали Азат и Гюнюль.

Тес временем, Джихан берет в долю Харуна в обмен на 20 миллионов гарантии для компании в обход Азата и остальных Шадоглу.

Султан с Реян и Шукран привезли приданное Элиф, и Султан не преминула поиздеваться над Хандан.

Гюль отказалась играть с Мираном, чем его еще больше его раздосадовала. Хазар провел умилительный разговор с Гюль, чтобы объяснить, что с Мираном.

Охранники Аслан-беев устраивают Султан свидание с Азизе за городом.

Ветер любви 133 серия смотреть онлайн 21-07-2020:

Ветер Любви 134 серия смотреть онлайн и обзор 21-07-2020

Миран оправдывается перед Реян - как ему стыдно за свое поведение, и она пытается и тут поддержать его. Тем временем, как раз к приезду к Шукран Мирана и Реян, Хазар завозит к ним Гюль - она простила Мирана, и захотела снова с ним играть. Миран соглашается пригласить Хазара и вместе попить чаю. Пока Хазар и Шукран вспоминают Дильшах, Гюль снова подставила Мирана и заставила их с Реян танцевать.

Неожиданно на кассете вместо музыки звучит голос молодой Дильшах. Она рассказывала Айле, как Мехмет Аслан-бей и Азизе угрожали Шукран, и что Дильшах решила не писать Хазару в армию.

Оказывается, Азизе изначально знала, что Дильшах любила Хазара. Миран под влиянием эмоций мириться с Хазаром и они все рыдают.

Насух отказывается отдавать замуж Ярен.

Ветер любви 134 серия смотреть онлайн 21-07-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.