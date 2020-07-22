Ветер Любви 2020 - что было в 135 и 136 серии 22-07-2020

Ветер Любви 135 и 136 серия смотреть онлайн 22-07-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Телеканал 1+1 разбил турецкий сериал на большее количество сезонов, чем было в оригинале. Новые 135 и 136 серия вышли 22 июля в 17:10 на 1+1.

Реян сбегает домой к Шукран, а Хазар и Миран сторожат ее под дверью дома, Они отбросили уже все оставшиеся разногласия, но Реян не хочет их прощать. Тем временем Насух увозит под замок Ярен. Джихан и Хандан ссорятся, и Гюль сбегает из дома.

Что показали в 135 и 136 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15.

Ветер Любви 135 серия смотреть онлайн и обзор 22-07-2020

Реян в истерике сбегает из дома - Шукран забирает ее к себе домой, а Миран и Хазар разыскивают ее и ждут всю ночь под домом. Ярен в качестве наказания отправляют неизвестно куда, а Харун устраивает новую интригу.

Миран приехал к Азизе, и требовал ответов от нее, но уехал восвояси.

Ветер любви 135 серия смотреть онлайн 22-07-2020:

Ветер Любви 136 серия смотреть онлайн и обзор 22-07-2020

Реян устроила истерику Хазару и Мирану. Когда пришла Шукран, Реян рассказала, как Миран ее выкинул после первой брачной ночи, и та выгнала Мирана из дома.

В это время Хазару звонят, и говорят, что Гюль сбежала.

А с другой стороны Харуну по телефону приказали не отказываться от брака с Ярен, а наоборот жениться.

Азизе пытается захватить себе Гюль.

Ветер любви 136 серия смотреть онлайн 22-07-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.